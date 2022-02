En Operativo Sorpresa, COFEPRIS Clausura 12 Antros de Vicio en Tapachula

*Por Diversas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 11 de febrero del 2022.- Doce antros de vicio que no cumplían con los reglamentas fueron suspendidos durante un operativo sorpresa por parte del personal de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, realizado en las últimas horas en diversos puntos de la ciudad

Las acciones son en respuesta a las constantes denuncias ciudadanas llevadas a la opinión pública a través del rotativo EL ORBE, en donde han expresado la gigantesca apertura de establecimientos con venta de bebidas embriagantes disfrazadas de coctelerías, karaokes, bataneros, restaurantes, centros familiares, casas de apuesta, establecimientos con espectáculos de desnudos y otros que, al final de cuentas, son antros de vicio.

En este operativo intervinieron elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, para verificar que se estaba cumpliendo con lo que se establece en la ley, y al menos los primeros 12 revisados en Tapachula, no lograron solventar esos requisitos.

De acuerdo a un balance de lo realizado este viernes, los establecimientos sancionados con la suspensión de las actividades son: La República, La Original, ambos ubicados en la Plaza Kafeto al sur de la ciudad; Noemí, Moreno y Bar Nocturno mi Oficina.

Asimismo, los ubicados en las inmediaciones del Panteón Jardín, como el Plan B, y el boulevard 86, así como el bar nocturno El Malecón del placer, la Gloria y Aquí me quedó, que se encuentran al sur oriente de la ciudad

Los primeros informes señalan que los establecimientos fueron suspendidos por diversas causas, entre ellas el no contar con los lineamientos de salubridad y funcionar fuera del horario establecido.

También se confirmó que se hicieron acreedores de algunas multas y apercibimiento de suspensión definitiva en caso de no cumplir.

Se espera que esos operativos se extiendan a todo el municipio, ya que las quejas son por todos lados, incluso en el área rural, donde señalan que ya hay más antros que escuelas y centros de salud.

En los señalamientos también se ha expresado que muchos de esos lugares operan a su máxima capacidad, es decir, sin cumplir con los protocolos sanitarios, pero tampoco respetan horarios y volumen.

También se desconoce cómo le hacen los propietarios de los establecimientos que son clausurados y en los que hay actos de sangre y balaceras, porque más tardan en cerrarlos que nuevamente entrar en operaciones.

Por eso se cree que, ahora sí, las autoridades demostrarán que hay un cambio y que se frenará la impunidad, incluso que se acabará con la corrupción que pudiera haber en funcionarios menores, que durante mucho tiempo hicieron como «si la virgen les hablara», miraran para otro lado y dejaran de hacer los operativos, hasta ahora, cuando ya la población se está quejando de todo eso. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello