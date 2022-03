Confirman Aumento en Precios de Productos Lácteos en la Entidad

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2022.- Los productos de derivados de lácteos en la entidad, como leche, queso, crema, quesillo, entre otros, subirán de precio en las próximas horas a niveles históricos, confirmaron distribuidores y comercializadores en la localidad.

Cándido Cruz Mateo, comerciante de los derivados de la leche de vaca en la región, dijo en entrevista para EL ORBE, «lo que estamos viviendo es de espantarse, porque los productos están subiendo cada semana, aparte que se están escaseando, la gente se espanta porque piensan que nosotros somos los que le subimos, pero no, aquí es una cadenita dónde empieza a subir todo».

Por ejemplo, dijo, el quesillo ya subió entre 20 y 30 por ciento en estos dos meses, pero que se cree llegará a un 50 por ciento la próxima semana, «entendemos que es un tiempo de sequía y no hay agua, pero no solo eso tiene que ver. La escasez de ganado también en las rancherías, no hay leche, ahorita todo trae polvo artificial y eso es el que está subiendo demasiado».

Consideró que la combinación de esos factores ha provocado todo eso, como la temporada de estiaje, la escasez de leche, el aumento de insumos y la crisis económica en general.

Reconoció que hay una gran preocupación tanto en los comerciantes como en los consumidores, porque en esa escalada de precios también está el pollo, las verduras, frutas y el resto de los productos de la canasta básica.

En contraparte, indicó que también hay un retroceso de manera considerable en las ventas generales en el Estado, hasta en un 70 por ciento. EL ORBE / JC