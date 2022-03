Confirman Reducción del 40% en Producción del Café de Chiapas

Debido al Cambio Climático.

Tapachula, Chiapas; 05 de Marzo del 2022.- En el ciclo de café que acaba de terminar en la región Soconusco, hubo una merma del 40 por ciento en la producción, causada por la presión climática desarrollada durante el proceso de floración aunado a otros factores, aseguró Isaí García Trujillo.

En entrevista con rotativo EL ORBE, el productor de café robusta agregó que esa disminución es posible que no se haya resentido mucho, ya que a la par este año hubo buen precio en la comercialización del grano, gracias a que las heladas en Brasil causaron daño en la producción y eso repercutió a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar del buen precio, consideró que es necesario rescatar a los productores que por alguna situación, se han rezagado y no cuentan con apoyos específicos para aumentar su producción, ya que el tema de la pandemia ha provocado también una evidente falta de recursos entre los agricultores.

Como consecuencia de esa falta de apoyos a los campesinos, se ha acentuado en gran medida la migración de gente del campo, sobre todo de jóvenes hacia el norte del país, en busca del sueño americano que es llegar a los Estados Unidos, explicó.

Asimismo, que esa inmigración trajo como consecuencia que durante la última cosecha, la mano de obra fue muy baja y en ocasiones se tuvo que pagar sobreprecios para poder levantar los granos, tareas que anteriormente hacían gente del lugar o jornaleros de Guatemala.

Por eso, calculó que de la población que se dedicaba a las labores del campo, el 40 por ciento ha emigrado al norte, «y eso es peligroso porque dejan en un clima de indefensión a las comunidades productoras de café, lo que a la postre va a generar problemas en el abastecimiento».

Por otro lado, comentó que esa baja en la producción también incrementó el paso de contrabando de café de Guatemala a México, y aunque este asunto ya se expuso tantas veces en las mesas de seguridad ante las autoridades, si no se actúa con mano duro, esa competencia desleal va a continuar.

Todo lo que pasa de contrabando desde Centroamérica, como el café, señaló, no reúne los requisitos de acuerdo a la norma, por lo tanto, no se les puede calificar como productos sanos. EL ORBE / Nelson Bautista