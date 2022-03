Pobladores de Progreso Pumpuapa Exigen Obras al Actual Ayuntamiento

* Llevan Años en el Olvido.

Tapachula, Chiapas; 05 de Marzo del 2022.- En la comunidad Progreso Pumpuapa, de este municipio, se registraron muchos decesos por el contagio del Covid, pero quienes viven ahí poco pudieron hacer, ya que no cuentan con una clínica rural o cuando menos con brigadas médicas que les orientara sobre cómo protegerse ante ese mal.

Así lo denunció ante EL ORBE, Delia Georgina López Martínez, en voz de los habitantes de ese lugar, quien agregó que la clínica es de vital importancia para ellos, ya que cuando alguien se enferma no hay quién pueda asistirlos, precisamente por la falta de un lugar adecuado y de profesionales que los atiendan.

Aparte de esas carencias, comento, también sufren demasiado por no tener una carretera en buen estado que los comunique con la cabecera municipal de Tapachula, ya que gran parte de la actual es de terracería, porque no fue concluida en su tiempo y ahora está casi intransitable.

Añadió que esa vía de comunicación es primordial para la comunidad, además de que mejoraría el transporte porque, por lo intransitable, los conductores de las unidades del servicio público se niegan a realizar el servicio por los posibles daños que puede sufrir sus unidades.

Asimismo, aprovechó para decir que otro problema que tienen en Progreso Pumpuapa es el de seguridad, pues la Policía Municipal no efectúa ningún patrullaje en ese lugar, lo que da motivo para que los delincuentes operen con cierta tranquilidad, sabedores que nadie los podrá detener. EL ORBE / Nelson Bautista