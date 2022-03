El Crimen Organizado se ha Infiltrado en los Éxodos Migratorios: MAOLN

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- El Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN) consideró este día que dentro de los éxodos migratorios que llegan todos los días a Tapachula se han infiltrado delincuentes de otras naciones y hasta integrantes del crimen organizado que tienen cuentas pendientes con la autoridad de su país y aprovechan para llegar a México para continuar con esa forma de vida al margen de la ley.

Romeo Ibarra Espinosa, de la coordinación política de esa organización, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que un claro ejemplo de ello es que en las colonias populares hay muchas casas deshabitadas o abandonadas, y que esos grupos de indocumentados se han apropiado de ellas para vivir y planear desde ahí todos sus movimientos, «aprovechando que la policía ni los estorba y mucho menos los investigue y detenga si es necesario».

Añadió que ante la falta de trabajo por parte de los uniformados municipales, en las comunidades donde el MAOLN tiene presencia, ya están formando grupos de policías comunitarios o auto-defensas en busca de darle protección a sus propios compañeros que habitan en esos sectores.

Recalcó que el temor es generalizado en la población, sobre todo ahora que han aparecido los «cobros de piso», que no es más que la extorsión por parte de grupos criminales.

«Los habitantes de esta región viven con un temor manifiesto, ya que la inseguridad ha crecido tanto en Tapachula como en los municipios aledaños, en virtud de que los cuerpos policíacos que deben atender este tema no hacen su trabajo y hasta dan la impresión de que están de acuerdo con los delincuentes», recalcó.

Según su apreciación, «hoy en día la inseguridad se vive en las calles, en las colonias populares, en las comunidades rurales; hay robos a casa habitación, asaltos y ahora hasta hay extorsiones, porque no existe la prevención del delito que debería de proporcionar la municipal.

Por eso durante la marcha y manifestación que celebraron este día fue precisamente para exigir que se garantice la seguridad en Tapachula.

Agregó que ahora ya no solo son los maras los que cometen fechorías, sino están inmiscuida el crimen organizado, y que es ahí donde los cuerpos policíacos deben profundizar en sus investigaciones para acabar con la delincuencia y la impunidad que ya no permite vivir en paz a la población en Tapachula y en sus alrededores.

Cabe hacer mención que un grupo de personas del MAOLN, marcharon este martes desde las instalaciones del Cuarto Regimiento de Caballería hasta llegar al parque central Miguel Hidalgo, en donde exigieron justicia por la muerte del joven Damián Genovés Tercero, ejecutado el 2 de julio del año 2020, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. EL ORBE / Nelson Bautista