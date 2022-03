Anuncia CNTE Reinicio de Protestas en Calles y Carreteras del Estado

* Lanzan Consignas en Contra del Gobierno.

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció este día que van a salir de nuevo a las calles y carreteras para protestar contra las autoridades, ya que van a cumplir dos años sin que se pueda emitir un préstamo de caja de ahorro y fabes.

Ervin Herrera Estudillo, Secretario de la organización 5 en la Costa, denunció -además- que las autoridades intentan realizar descuentos masivos en las nóminas.

«Hoy cansados de esta situación y por la Ley de la Usicamm que nos trae a raya, porque no le permite al trabajador defenderse a través de la bilateralidad, hemos decidido manifestarnos», señaló en entrevista para EL ORBE.

Dentro de las peticiones, apuntó, está el pedirle al gobierno que les permita una mesa de diálogo para tratar el tema de los descuentos vía nómina para que ya se puedan emitir los préstamos a los docentes, toda vez que no les han permitido hacerlo desde sus cajas de ahorro.

Dentro del resolutivo de la Asamblea Estatal Permanente, informó que van hacer acciones a partir del próximo 18 de marzo -dentro de una semana- en conmemoración de la expropiación petrolera. «Pero, esto va más allá, porque estamos pensando hacer un paro indefinido en ocho puntos neurálgicos en Chiapas, donde se bloqueará de manera permanente hasta que seamos escuchados por las autoridades».

De acuerdo a lo cordado hasta ahora, en la Costa Grande, van a realizar el bloqueo en el crucero de la comunidad Cruz de Oro, a la altura del municipio de Tuzantán, desde temprana hora.

Manifestó que no les queda otra opción que el salir a las calles, porque las autoridades no les han dado otra opción, ya que solo les mandan documentos para firmar un decreto.

Comunicó, además, que «son alrededor de 33 mil trabajadores afectados en la caja de ahorro de la sección 7 y un número similar de fabes, por lo que está en juego casi 3 mil millones de pesos, por lo que prácticamente el gobierno quiere acaparar y no le corresponde, ya que es un ahorro propio de los trabajadores». EL ORBE / M. Blanco