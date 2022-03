Preocupa Ataques Impunes al Gremio Femenino: Mujeres en Movimiento

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- Isabel Méndez Hernández, presidente de la organización «Mujeres en movimiento por la liberación nacional», dijo entrevista para EL ORBE que es muy preocupante el índice de los ataques de todo tipo al sector femenil, porque en lugar de bajar, se han elevado bastante y en todos los niveles sociales, tanto con profesionistas, estudiantes, amas de casa, trabajadoras, entre otros.

«Vemos con tristeza que la violencia contra la mujer, tanto física, verbal y psicológica, cada vez se está agravando más, y los sistemas de justicia no hacen nada», comentó.

Además, que cuando las víctimas toman valor y se presentan a denunciar, en muchas ocasiones les dicen las autoridades que no son visibles las heridas y por eso no proceden, hasta que la ven fallecida.

Según sus datos, hoy en día también hay esos tres tipo de agresiones entre las mismas mujeres, a veces por el simple hecho de que quieran progresar, tienen mayor capacidad o porque se ven bonitas

Lamentó que las mismas instituciones educativas, como el caso de la Unach, mandan a sus egresadas a realizar su servicio a zonas de conflicto y que por ello han sido asesinadas varias, sin que den con el paradero de los culpables.

Hizo énfasis que la migración también ha afectado mucho, «porque viene gente con antecedentes penales, y por eso exigimos que hay que revisarles su historial delictivo antes de dejarlos entrar al país, ya que la violencia y los feminicidios han aumentado.

Para poner un ejemplo, dijo que hace poco la hija de la señora O.S. interpuso una demanda en contra de su pareja sentimental por agresiones y amenazas, pero no se actuó a tiempo y a la semana fue degollada.