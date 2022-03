Colonos del Alanzan Protestan en la Presidencia de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- Un grupo de mujeres del predio El Alazán, ubicado al norte de la ciudad, se manifestaron este día en el Palacio Municipal de esta ciudad, solicitando apoyo a las autoridades ante el ataque que aseguran sufren por parte de un grupo de invasores.

Fidelia Quesada Hernández, en voz de las manifestantes, dijo que son un grupo de individuos que las han venido acosando desde hace varios días en busca de que abandonen sus predios y ellos puedan apropiárselos.

Agregó que los invasores no tienen ningún derecho en el predio, y que los afectados sí cuentan con documentos donde las autoridades les hicieron entrega de esos terrenos.

Comentó también que lo que desean es que las autoridades les brinden apoyo y seguridad, porque no quieren que haya un enfrentamiento con los invasores y concluya con hechos de sangre.

Comentaron que la violencia hacia las mujeres en los últimos meses se ha incrementado hasta en un 30 por ciento. Sin embargo muchas víctimas no denuncian por miedo de que sus agresores atenten contra sus vidas.

Por ello exhorto a las mujeres a no quedarse calladas y tener el valor de las denunciar ante cualquier peligro que puedan estar expuestas.

Puntualizó que el sector femenino sufre violencia a través de los maltratos físicos y verbales, pero sobre todo en este tiempo de pandemia fue cuando más estuvieron expuestas a las agresiones. EL ORBE / Nelson Bautista