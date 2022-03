Turismo Retrocede de Nuevo por las Protestas de Migrantes: Empresarios

*Visitantes Tienen Miedo a ser Agredidos.

Tapachula, Chiapas; 11 de Marzo del 2022.- «El asunto de los migrantes en Tapachula es un tema que debe atender de inmediato la Federación, porque no se puede seguir invitando a los extranjeros a que vengan a México, porque luego esa gente se queda a crear problemas en la ciudad», señaló Roberto García Zenteno, en voz de los empresarios del Paseo Peatonal.

En entrevista para rotativo EL ORBE, consideró que el problema surge cuando ingresan esas caravanas a México, con la idea de llegar a la frontera con los Estados Unidos, «ya que gran parte de esa gente se queda en Tapachula, los norteamericanos ya no van a recibir a más migrantes».

Según el empresario, no se puede estar invitando a los indocumentados a que vengan a Tapachula por la sencilla razón de que no se tiene el trabajo suficiente, ni las condiciones que exigen, “pero que ni los mexicanos tienen».

El problema crece, según su opinión, porque cuando llegan los migrantes, resulta que les quitan el trabajo a los mexicanos; además de que generan conflictos, «y los que no traen ni un quinto, tienen que ver cómo obtienen ese dinero, incluso a través del vandalismo».

Agregó que si les van a otorgar el permiso para estar en México, que se los entreguen, y si no reúnen las condiciones que marca la ley, que los regresen de inmediato a sus países de origen, incluso consideró sellar la Frontera Sur para evitar el paso de los migrantes, es difícil por ser amplia y porosa.

Desde su punto de vista, decir que es mejor «abrazos y no balazos”, no es más que una puerta para que el vandalismo vaya creciendo con los migrantes que cada día están ingresando a Tapachula.

Estimó que, a consecuencia de esa situación, los turistas de Guatemala que visitaba a Tapachula en plan de recreación o de compras, se ha reducido de manera considerable por el miedo que hay por los disturbios que provocan esos grupos de extranjeros.

Calculó que actualmente solo tienen el 60 por ciento en las ventas que tenían hace dos años y por lo tanto no han podido recuperarse de los efectos de la pandemia y que se requieren estrategias del gobierno para atraer el turismo a la frontera sur de Chiapas. EL ORBE / Nelson Bautista