Se Fue AMLO de Tapachula y el INM Volvió al Tortuguismo Burocrático

* Suspendieron la Entrega de Visas.

Tapachula, Chiapas; 12 de marzo del 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo este viernes en la localidad y por ello agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) corrían de un lado para otro para atender a los indocumentados y expedirles en minutos los documentos por los que suplicaron durante muchos meses para poderse ir de Tapachula,

Sin embargo, una vez que el mandatario nacional concluyó su gira de trabajo y regresó al centro del país, la situación en el interior de esa dependencia volvió a la normalidad, es decir, al tortuguismo burocrático.

Un grupo de migrantes de Venezuela y Cuba, denunciaron este día ante el rotativo EL ORBE, que ya entregaron oportunamente sus pasaportes para obtener un oficio de salida que les permita recorrer todo el territorio nacional sin ser detenidos y llegar hasta la frontera con Estados Unidos, pero no les han entregado nada.

Al igual que ellos, miles de extranjeros que ingresaron de manera irregular a Chiapas, siguen deambulando por las calles de la ciudad en espera también de que las autoridades los atiendan.

Yendy, una mujer de Venezuela, denunció que ya les recogieron los pasaportes, «pero, no nos pusieron los sellos por los que exigimos que nos den una solución para que nos vayamos de aquí».

Indicó que dieron unos documentos de salida porque estaba el presidente, pero más tarde todo volvió a la normalidad, causando lentitud, burocracia y dejando a un lado a todos aquellos que llevan semanas suplicando.

Cesar Esman, otro migrante de eses país, señaló que les dijeron que de plano no los van atender, «como nosotros no hacemos bulla y problemas, no nos dan la atención». EL ORBE / M. Blanco