Protestan Trabajadores de Salud por Promesas Laborales Incumplidas

*Miles Están por Contrato Desde Hace Diez Años.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo del 2022.- Trabajadores de la Secretaría de Salud protestaron este día en la localidad porque hay casi 7 mil de ellos que laboran solo por contrato, y no tienen seguridad social, desde hace más de diez años.

Teresa Cabrera, en voz de sus compañeros, solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con su compromiso de campaña en torno a basificación del personal con más de 10 años de antigüedad.

A nivel Estado, dijo, son 6 mil 637 trabajadores de contrato que no han obtenido ninguna regulación, «por lo que es justo que se atienda este sector tan importante en la salud humana en la entidad».

Añadió que por el tema de la pandemia, han perdido a cientos de sus compañeros que han afrontado esta batalla contra la enfermedad.

«Urge una justicia laboral para los de contrato. Lo único que gozamos es del sueldo, pero, aunque parezca increíble por ser trabajadores de Gobierno, no tenemos prestaciones de ley, como seguro, bonos y todo lo que debe tener el personal regularizado o de base», recalcó.

Los trabajadores del Sector Salud demandaron desde sus centros de trabajo en Tapachula, que se les atienda y vean cuáles son sus necesidades, además de un cese el acoso y hostigamiento laboral, que aseguran viven en la actualidad. EL ORBE / M. Blanco