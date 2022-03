Campesinos Denuncian Imposiciones en Comités de Planeación Municipal

*En Nueva Granada.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo del 2022.- Muy molesta se encuentra la comunidad de Nueva Granada, de este municipio, debido a que al parecer, hubo imposición en la conformación del Comité del Copladem, porque, aseguran, sólo se hizo para beneficiar a un reducido número de personas y no a toda la población.

La denuncia la hicieron durante una asamblea que hubo en la casa ejidal de ese lugar, donde el propio juez auxiliar, Rogelio Juárez Hernández, dijo que por ese motivo la población no acepta al nuevo Comité y piden que se anule para dar paso a un grupo que debe salir de una reunión general.

«Prácticamente lo hicieron a escondidas, a espaldas de la población, ya que fue un tal Noé el que citó a unas cuantas personas al palacio municipal, ahí lo formaron y les dieron posesión, cuando esto debe ser con la participación del pueblo», señaló.

Se dirigieron a las autoridades municipales para decirles que quieren respeto a los usos y costumbres de los habitantes de Nueva Granada, que se destituya al Comité que formaron en la oficina del Palacio Municipal, y se forme a un nuevo Comité en una asamblea donde participe toda la población de ese lugar.

Por su parte, Nicolás Escobar Barrios, señaló que los habitantes de Nueva Granada quieren como presidente del Copladem a otra persona.

Manifestó que en esa comunidad siempre ha habido paz y tranquilidad entre sus habitantes, pero ahora las mismas autoridades han propiciado un clima de tensión, por lo que piden dé marcha atrás y se nombre de nuevo a sus representantes, pero esta vez de manera democrática y no imposiciones. EL ORBE / Nelson Bautista