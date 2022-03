Migrantes Hacen en México lo que no Pueden ni les Permiten en sus Países

* Asegura Representante de DDHH.

Tapachula, Chiapas; 17 de marzo del 2022.- De acuerdo a Soh Tuma Ayaba, presidente de la Fundación Ayabs y representante de Derechos Humanos de la Comunidad Afro en México, muchos migrantes se están aprovechando de la hospitalidad de México para cometer destrozos, bloqueos, y otras cosas indebidas, que no hacen ni les permiten en sus países de origen.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dejó en claro que no coincide con los migrantes en la parte que dicen en francés «no se puede hacer un omelette sin romper los huevos, porque queremos dejar en claro que México dejó las puertas abiertas para que puedan ingresar».

Al referirse a las manifestaciones violentas que han ocurrido en estos casi cuatro años en la frontera sur de Chiapas, indicó que «debemos saber cómo reclamar, porque como migrantes tenemos derechos y obligaciones también que hay que respetar. Estamos en un país de derecho y no podemos cerrar las calles, porque hay otras formas de pedir y de expresar los desacuerdos, como las circulares».

Confirmó que se reunirá en las próximas horas con líderes de esos grupos de extranjeros, «para expresarles mis puntos de vista en torno a que tomando las calles no es la forma y rompiendo cosas tampoco. Insisto, lo que el migrante está haciendo en México, no lo hace en otro país».

Reconoció que en el país, el estado e incluso los municipios en donde se hacen ese tipo de manifestaciones violentas, se pierde mucho dinero.

Aprovechó para aclarar que los extranjeros no tienen conocimiento pleno hasta de lo que están pidiendo o les están dando, porque con una visa humanitaria es sumamente difícil que las empresas en cualquier parte del país les vayan a dar empleo.

Puntualizó que no conoce un país, salvo México, que no permitan las manifestaciones de migrantes, sobre todo las violentas, porque simplemente no hay esa posibilidad. EL ORBE / JC