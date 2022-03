Por Aumento de Precios en la Canasta Básica e Insumos, Luchamos Contra Corriente

* Señalan Agremiados de Canaco Servytur.

Tapachula, Chiapas; 20 de marzo del 2022.- Los aumentos en los precios de la canasta básica, gas, gasolina, energía eléctrica y otros servicios en estos tres primeros meses del año, obliga a los empresarios de la región frontera sur a «luchar contra corriente», señaló Rodrigo Piña Anza, presidente de la sección especializada de restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en la localidad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE precisó que, aun cuando los aumentos más considerables ocurrieron entre los meses de diciembre y enero, a partir de ahí han tenido que comer las utilidades y hasta las pérdidas, «y esperemos que esto ya no siga, para ya no estar afectando a los clientes».

Reconoció que lo peor de ese asunto es que los agarró en plena «cuesta de enero», que se prolongó a febrero, marzo y lo que sigue.

Al aceptar que por ese y otros motivos han dejado de llegar los clientes, «que se han dado cuenta que ha aumentado todo», calculó que las ventas han retrocedido en ese periodo hasta un 40 por ciento de un lleno total.

Precisó que las afectaciones mayores son en los restaurantes que su menú está enfocado a los cortes de carnes, porque a la problemática se le sumó que ha comenzado la cuaresma, en donde la tradición religiosa marca que no se debe consumir carne de res y puerco y ocasionaba un desplome de un 85 por ciento en restaurantes.

Sin embargo, recalcó, se espera que en esta ocasión cambie un poco la situación debido a que el Papa Francisco ha dado a conocer en fechas recientes que los católicos pueden comer carne en este periodo y expuso sus argumentos. EL ORBE / JC