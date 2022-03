Derechohabientes del ISSSTE Denuncian Irregularidades en el Servicio de Traslados

* Desde Hace Dos Años los Suspendieron.

Tapachula, Chiapas; 24 de marzo del 2022.- Un verdadero viacrucis están sufriendo en la localidad los pacientes del Issste que requieren traslados para asistir a citas médicas a otras ciudades del país, ya que aseguran que desde hace más de dos años los han dejado sin transporte y totalmente a la deriva, casi abandonados.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, Leticia Espinosa Hernández, aseguró que son los propios pacientes o sus familiares quienes tienen que cubrir esos gastos.

Explicó que, anteriormente, esa institución los habilitaba con el recurso para el pago del transporte, pero que hoy en día todo eso ya se acabó, cuando se sabe que esa dependencia cuenta con un programa para financiar los traslados de los pacientes, ya sea por la vía aérea o por carretera.

Incluso, que hoy en día los encargados de otorgar esos recursos obligan a los pacientes a que les firmen las órdenes de traslado totalmente gratuitas, cuando la verdad es que el dinero lo ponen los pacientes o sus familiares de sus bolsillos.

Dijo que exigen que las autoridades federales investiguen esa situación, porque saben perfectamente que existe el dinero aprobado y canalizado para aplicarlos a esas necesidades, y que se teme que podrían estar siendo desviados para otros fines.

Comentó que el problema no es solamente en el área de traslados sino también en otras. Puso como ejemplo cuando alguien desea hacer algún trámite, les ponen un horario y si alguien, porque tal vez procede de algún lugar lejano y llega un minuto después, ya no lo atienden y le dicen que regrese al otro día.

Asimismo, el abastecimiento de medicamentos, ya que hay pacientes controlados que llegan por su dotación, pero les salen con que no hay, que no les han surtido, o que hay escasez del mismo. EL ORBE / Nelson Bautista