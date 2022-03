Presencia de Miles de Indocumentados Genera Violencia e Inseguridad en Tapachula

* Población Exige que se Aplique el Estado de Derecho.

Tapachula, Chiapas; 25 de marzo del 2022.- «El problema de los extranjeros en Tapachula es que, de cada cien personas que ingresan, un 80 por ciento viene huyendo de los bandidos de su país, de los Maras, y el resto son precisamente los delincuentes que vienen incluidos en las caravanas, persiguiendo a los primeros».

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, José Manuel Flores Castro, en voz de un grupo de afectados, quien agregó que debido al éxodo de extranjeros, aquí en Tapachula se ha desatado la violencia, los asaltos, el desorden y el clima caótico.

Asimismo, que si en la localidad se hablaba de que había unos 120 mil migrantes, uno más que llegue no puede exigir al gobierno federal que ya le tramiten sus documentos, puesto que antes de él hay muchos miles que también están solicitando lo mismo.

Explicó que los extranjeros primero tienen que ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a solicitar asilo, y luego de obtener cuando menos una constancia, entonces sí, ya pueden ir a la oficina de Regulación Migratoria para seguir el proceso.

Comentó que, dentro del desbarajuste que asegura hay en Tapachula, ahora hasta ya existe el “cobro de piso”, un modo de extorsión y que no es más que el pago de determinada cantidad semanal o mensual para que los dejen trabajar o les perdonen la vida a las víctimas.

Sobre este asunto, dijo que las autoridades de gobierno deben actúan, «pero no hacen su trabajo para acabar con este fenómeno», y para ello puso como ejemplo que en los mercados hay una persona oriunda de un país del Caribe, que es la que maneja ese concepto, pero las autoridades lo saben, pero no le dicen nada.

Hizo un llamado urgente al presidente. Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que no ponga mano dura contra los indocumentados, sino simplemente que aplique el estado de derecho que se ha violentado en Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista