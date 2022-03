Caos en el Centro de Tapachula por Marcha-Viacrucis de Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 25 de marzo del 2022.- Como ya se ha vuelto ordinario en la ciudad, indocumentados tomaron las calles del centro de la ciudad para protestar y exigir al gobierno federal que atienda sus peticiones, entre ellas que les den documentos para irse a cualquier parte del país y que nadie los detengan.

En el acto, hicieron la representación de un viacrucis, a razón de ensayo de lo que planean realizar el próximo miércoles 30 de marzo, cuando salgan en caravana rumbo a la Ciudad de México, para buscar trámites migratorios y resolver su situación legal en el país, ya que en Tapachula tienen meses suplicando ser atendidos. .

La marcha de este viernes salió alrededor de las 10:30 de la mañana desde el parque “Bicentenario”, y recorrió las calles hasta del centro hasta llegar a la Iglesia San Agustín, a unos metros de la alcaldía.

Al llegar a ese punto, realizaron un mitin donde denunciaron que ya no quieren permanecer en esta zona fronteriza, porque se mantienen encerrados, sin trabajo y sin que las autoridades les puedan dar una solución.

Osmar Rojas, migrante de Venezuela, pidió a las autoridades federales que no los detengan, sino que les brinden protección al momento de emprender el viaje.

Los extranjeros llevaban consigo una cruz grande y diversas cartulinas con las que denunciaron que están obligados a permanecer durante meses en la ciudad, sin poder tramitar sus papeles.

Al concluir su mitin, los extranjeros regresaron al Bicentenario, en donde indicaron que van a seguir exigiendo a las autoridades federales que les otorguen papeles para que puedan salir de Tapachula.

A este grupo de migrantes, se les han empezado a sumar las personas que están arribando a Tapachula todos los días de diversos países y otros que están escondidos, por el temor de no ser detenidos, según ellos.

Cabe mencionar que durante esa protesta, el centro de la ciudad registró un caos vial y los consumidores y turistas dejaron de llagar, porque no había la oportunidad de transitar; es más, ni de poder salir de ahí.

Al ver lo que estaba ocurriendo, las familias que transitaban por ese lugar prefirieron retirarse lo más pronto posible, ante el temor de enfrentamientos a golpes, pedradas, armas blancas y patadas, como los que protagonizaron migrantes durante toda la semana pasada y que concluyeron con los destrozos realizados en las oficinas federales ubicadas en la colonia Las Vegas, al sur de la ciudad. EL ORBE / M. Blanco