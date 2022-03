¡Rehabilitan Albergue Para Adolescentes Migrantes!

* DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE, EL GOBERNADOR AFIRMÓ QUE SE GARANTIZA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

En el municipio de Palenque, se realizó el fortalecimiento y la rehabilitación integral del Albergue Temporal para Adolescentes Migrantes No Acompañados, que tiene como objetivo brindar alojamiento y asistencia social, así como eficientar la atención y el cuidado de jóvenes en contexto de migración, mediante espacios dignos, limpios y funcionales.

Al respecto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que, ahora más que nunca, México y Chiapas cuentan con autoridades sensibles, humanas y democráticas, por ello, hacen todo lo posible para garantizar que las niñas, niños, adolescentes y toda la población migrante en situación de vulnerabilidad o emergencia, que transitan por el territorio nacional, tengan un trato fraternal, solidario y de respeto irrestricto a sus derechos.

Subrayó que la atención migratoria representa un reto que se ha asumido con responsabilidad y alto compromiso social, muestra de ello es que se han impulsado acciones prioritarias de ampliación, mejoramiento, reconversión y mantenimiento de los centros de asistencia, que se encontraban abandonados y olvidados, incluso, dijo, se han construido nuevos albergues, con el objetivo de contar con más y mejor infraestructura para salvaguardar su integridad.

Luego de subrayar que Chiapas no bajará la guardia en la protección de la población migrante, el mandatario convocó a las autoridades y a la sociedad a brindar un trato respetuoso y cariñoso a las y los migrantes porque son personas buenas que salen de sus países de origen orillados por la violencia, la pobreza y otros factores, con la única ilusión de acceder a mayores oportunidades para atender a sus familias y alcanzar mejores condiciones de vida.

Por su parte, la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema DIF Nacional dijo que a nivel federal se ha aprendido del trabajo que ha implementado Chiapas sobre los esquemas de atención, acompañamiento y fortalecimiento de los protocolos de protección que se brindan a las personas migrantes, donde se privilegia el respaldo y el cuidado digno, cálido y humanitario.

La Dirección General del Sistema DIF Chiapas mencionó que, a partir de la reforma a la Ley de Migración, se le da apoyo no sólo a las niñas, niños y jóvenes migrantes, sino a sus familias, con el fin de vigilar que no se vulneren sus derechos; agregó que gracias a las gestiones realizadas, se obtuvo el subsidio para rehabilitar y habilitar los nueve espacios donde se les brindará atención. Hizo énfasis en que éste es el inicio de una nueva era en la que todas y todos defienden los derechos de niñas y niños sin importar su nacionalidad.

Finalmente, la Secretaría de Obras Públicas resaltó la rapidez con la que se actuó durante la remodelación del albergue, el cual gracias a la supervisión de los DIF Estatal y Nacional cuenta con lo necesario, incluyendo una cocina equipada para poder atender a la población que lo requiera. Apuntó que los albergues restantes se habilitarán en prontitud debido a la demanda existente, tras refrendar el compromiso de trabajar por quien más lo necesita. COMUNICADO DE PRENSA