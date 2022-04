Detectan Sífilis y VIH en Sexoservidoras de Tapachula

* Alerta Organización “Brigadas Callejeras”.

Tapachula, Chiapas; 20 de abril del 2022.- De acuerdo al reporte de la organización “Brigadas Callejeras”, que atiende cuestiones de prostitución en las calles de la ciudad, lamentablemente los casos de Sífilis por trasmisión sexual, han ido en aumento, como los nueve que se detectaron en febrero pasado.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, Cristian Gómez Fuentes, coordinador de esa asociación en la localidad, dijo que por la pandemia y por el período vacacional, bajó un poco la actividad de ese organismo, pero que aun así, con las visitas que se hicieron a nuevos negocios, detectaron esos casos de sífilis.

Dijo que, en lo que va de este año, en total son 11 los casos de Sífilis que han encontrado, pero también fueron detectados en total cuatro casos de VIH, lo que significa una alerta por este incremento de enfermedades de trasmisión sexual, «lo que significa que no hay los cuidados necesarios».

Fue más allá al decir que el municipio no ha trabajado en coordinación con las Brigadas Callejeras como lo hacía anteriormente, para poder asistir a todos los negocios de ese ramo que faltan acceder y brindarles los servicios de prevención de manera gratuita, así como la aplicación de pruebas para comprobar que están aptos para realizar su trabajo en bares, cantinas, table dance y restaurantes.

Consideró que hace falta más empeño por parte de las autoridades que tienen que ver con la actividad de la prostitución en la vía pública, a fin de enfocar y realizar campañas de salud para la prevención de esas enfermedades.

Manifestó que es importante la participación de las autoridades, ya que la prostitución callejera va en aumento, según se ve que ahora llegan a Tapachula señoras de otros lugares a ejercer este oficio, tal vez por falta de otro tipo de oportunidades en sus lugares de origen.

Según su versión, gran parte de las mujeres dedicadas a ese oficio tienen que soportar humillaciones y todo tipo de violencia, sobre todo en el momento de ejercer su actividad, además de la difícil situación económica que atraviesan, luego de que muchas de ellas no tienen ni siquiera en donde dormir. EL ORBE / Nelson Bautista