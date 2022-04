Siguen Desaparecidos los Recursos de las Becas Federales Benito Juárez

* Autoridades no han Dado una Respuesta.

Tapachula, Chiapas; 25 de abril del 2022.- En algunas escuelas del nivel preparatoria en la región Soconusco, los encargados de entregar las becas del programa “Benito Juárez” que impulsa el gobierno federal para apoyar a los jóvenes, de la noche a la mañana decidieron retener esos importes y hasta la fecha no se sabe qué está sucediendo y en bolsillos de quién fueron a parar esos recursos.

Lo anterior lo denunció, José Antonio Chol Ruiz, parte de la coordinación del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre, quien reconoció que como no han visto a los padres de familias por el periodo vacacional que hubo, no se sabe con exactitud si este problema continúa.

Agregó que están indagando entre los padres de familia a cuántos les mantienen retenidas sus becas y de qué escuelas son, para proceder conforme a derecho.

Comentó que sobre este asunto, han acudido a las oficinas del programa Bienestar para saber qué es lo que está sucediendo y el porqué de la retención de las becas, pero resulta que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades que manejan ese programa.

Indicó que esos apoyos a los jóvenes son muy importantes, sobre todo ahora que hay un encarecimiento total de los productos, incluso de la canasta básica y por lo tanto, a muchas familias no les alcanza para sostener la escolaridad de sus hijos.

Aunque reconoció que la mayor parte de las escuelas está funcionando y que hay cierta limpieza en sus instalaciones, reconoció que hace falta mayor atención en las mismas por parte de las autoridades, ya que en todas ellas se pueden ver sillas y ventanas rotas, o que hace falta pintura y otros detalles.

Por eso hizo un llamado a los directores de las escuelas, supervisores, jefes de sector, «a que se pongan las pilas, que hagan su trabajo y que al menos reporten esas carencias o las condiciones deplorables en algunas instalaciones para que la autoridad que corresponde programe su mantenimiento».

Asimismo, dijo que hace falta mucho por hacer en las instituciones educativas, ya que muchas de ellas requieren no solo de mantenimiento, sino de la reconstrucción de algunas áreas. EL ORBE / Nelson Bautista