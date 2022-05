Taxistas Ponen en Marcha Campaña de Protección a Mujeres en Tapachula

* Debido al Aumento de la Violencia Hacia Ellas.

Tapachula, Chiapas; 01 de mayo del 2022.- Un sitio de taxis en la localidad puso en marcha una campaña para la protección y brindar seguridad a las personas, sobre todo a mujeres, ante el escenario de violencia que se vive contra ese sector poblacional a nivel nacional.

En voz de 120 de sus compañeros, Juan Antonio Gómez Martínez, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que han colocado un distintivo de color fucsa o rosa intenso en las unidades para identificar a quienes participan e esas acciones voluntarias.

Indicó que han pactado brindar servicio con negocios, porque desde que la mujer sale del término de labores de alguna empresa debe de tener toda la seguridad y se les traslada a su domicilio, se espera que ingresen y posteriormente la unidad se puede retirar.

«En ese preciso momento sabemos que la persona ya está a salvo en su casa, comentó al lamentar que en territorio nacional la violencia contra las mujeres es una situación que está ocurriendo y que no se puede ocultar», afirmó el transportista.

Asimismo, que «causa mucha sensibilidad, es una alerta y un foco rojo por lo que se debe poner manos a la obra y no esperar que suceda algo mas grave. Aquí la idea es cuidar a las mujeres, a los hombres o a cualquier persona que use el transporte público o requiera la ayuda», aseguró.

Esta campaña tiene el objetivo de que el operador de la unidad y el pasajero tengan, además, comunicación, registro de su destino, la hora de salida de la empresa y el arribo a su domicilio.

Hizo un llamado a las empresas a que se sumen a esta iniciativa, para que sus trabajadores puedan tener la seguridad durante el traslado de su empresa a su casa. EL ORBE / M. Blanco