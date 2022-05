Transportistas Ponen en Marcha Normas Internas por Inseguridad

* Para Evitar Agresiones a Choferes y Pasajeros.

Tapachula, Chiapas; 01 de mayo del 2022.- 78 choferes de 39 unidades del transporte colectivo de la localidad pusieron en marcha en las últimas horas un reglamento interno que permita prevenir los delitos, profesionalizar el servicio, detectar cualquier anomalía entre los conductores y proteger lo más posible al usuario, luego de los fatales crecimiento ocurridos en la colonia Indeco Cebadilla, al sur de la ciudad.

Julio César Pérez, operador de colectivo en la Ruta Indeco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que lo choferes son personas adultas que trabajan para llevar el pan de cada día a sus familias y que «por dos o tres personas no vamos a estar atenidos. Queremos ese reglamento para actuar bajo los términos que nos establezca».

Recordó que meses atrás hubo diversos hechos en esa ruta que, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, tuvieron que ver con la delincuencia organizada, distribución de enervantes y extorsión.

«tuvimos un compañero que desafortunadamente falleció a manos de la delincuencia. También cuestiones que han asaltado a varios compañeros y la policía ha actuado muy poco. En basa a los últimos acontecimientos, hubo operativos, pero ahorita, si lo notas, no hay seguridad, como cuando estuvo los incidentes. El reglamento nos va ayudar bastante a ser buenos operadores del transporte público y a dar un buen servicio más que nada».

Ese documento fue realizado de manera conjunta entre los concesionarios y los choferes y busca, además, llevar un control total y evitar los confortamientos entre los conductores, como regularmente ocurre, «y para mala fortuna, aquí no solamente somos nosotros y los dueños de las unidades, sino también el pasaje en general es el que se ve afectado, porque terminan en colisiones y lesionados».

En la elaboración de ese reglamento participaron también concesionarios y autoridades de ese sector, a quienes los choferes pidieron estar más pendiente de la situación, que se realicen más operativos, «porque hemos visto muy pocas revisiones al transporte público».

Insistió que las autoridades deben de hacer un operativo conjunto, para revisar bien las unidades y a los choferes; que tengan su documentación en regla, tanto como del carro, como del chofer.

«Muchos pueden decir que tienen licencia, pero la tienen infraccionada. Ahora el seguro no te permite una boleta de infracción para que te ampares, necesitas tener la licencia, entonces definitivamente aquí nosotros debemos de contar con ella y certificado de actitud», apuntó.

Sobre si se han presentado incidentes recientes en esa ruta, indicó que han habido los mismos choferes, pero aislados, a quienes ya se han sancionado, «porque desafortunadamente muchos son reacios a aceptar lo que dice el reglamento, entonces eso ya depende también del concesionado o el dueño de la unidad, que debe de aplicar la sanción correspondiente al operador de su unidad».

Entre los muchos puntos de esa normativa está el no consumo de bebidas alcohólicas en el turno ni llegar aún con estado de embriagues o bajo los efectos de alguna sustancia; no competir en las calles como carros de carreras; mejorar el trato al público; no portar armas de fuego o blancas; y la unidad debe estar en óptimas condiciones.

Este es el primero en su tipo que ya se aplica en Chiapas desde este fin de semana. La intención es que sea replicado por el resto de los concesionarios en Tapachula y en todo Chiapas. EL ORBE / JC