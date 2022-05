Más de 5 mil Unidades del Transporte Público Operan Irregularmente en Tapachula

* Usuarios se Quejan por el mal Servicio.

Tapachula, Chiapas; 02 de Mayo del 2022.- En la localidad operan alrededor de cinco mil unidades del servicio público del transporte colectivo, tanto local como los llamados federales, sin placas, concesiones y otros requisitos obligados que marca la ley, es decir, piratas, con la anuencia de las propias autoridades.

Los vehículos traen impresos el supuesto número de «un permiso», que según los transportistas se las dieron las propias autoridades hace muchos años.

Se desconoce cuál es la estrategia que han utilizado para convencer a las autoridades para que no realicen los operativos de verificación y los detengan por dichas irregularidades.

Cuauhtémoc López López, en voz de un grupo de ciudadanos afectados, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que muchas unidades traen ese supuesto permiso, pero sin las concesiones que legalmente expide la Secretaría de Comunicación y Transportes.

Pero más allá del origen legal, indicó que el principal reclamo es por el servicio que prestan, «traen mucha gente amontonada, en espacios que cabe nada más 3 personas y meten 4, incluso se dan el lujo de traer banquitos aislados, que en un accidente esa persona sale volando, no tiene defensa»,

Asimismo, ninguna unidad trae cinturón de seguridad y eso hace más inseguro; además de un pésimo servicio, y por eso hacemos un llamado a las autoridades para que haya un poco más de sensibilidad con el usuario, ya que nos tratan como si fuéramos animales, no como personas».

«Es el momento, ahora que el país respira nuevos cambios y una nueva ola de democracia, que ellos tienen que ponerse a la orden, al servicio al pueblo, modernizar sus servicios, darle seguridad al usuario, porque no es de gratis, lo estamos pagando», indicó.

Destacó, además, que al operar de manera irregular ocurre que en un incidente grave, no hay quién responda por las personas que salen lesionados, «como ha pasado ya muchas veces y por eso hacemos un llamado a las autoridades a qué pongan orden en ese sentido y que vigilen el servicio que prestan esas unidades, ya que son bastantes inseguras».

De acuerdo a su versión, «no ha llegado el cambio al transporte colectivo en México. Es la verdad, llegó la parte política, pero no el transporte, es un reclamo general que hay en esa materia, por la falta de orden, de legalidad, y de un buen servicio».

En el caso de accidentes, abundó, «hay que estar lidiando con el seguro, porque no tienen uno que esté legalizado y están mandando a los lesionados a hospitales de segunda, y ahí la gente queda quebrada y dañada para toda la vida».

Las unidades con los supuestos permisos, por ejemplo, se pueden observar estacionadas por cientos en la Terminal de Corto Recorrido en Tapachula, y ninguna autoridad dice algo, dejando todo en la impunidad.

«Es un pirataje parcialmente legalizado, en pocas palabras es eso, una unidad que no trae permiso, placas, concesión como tal, tan solo un permiso nada más, es un negocio. Al final de cuentas para las autoridades, y el que paga los platos rotos somos los usuarios, porque el dueño está en su casa», acotó. EL ORBE / JC