Necesario Aplicar Mano Dura Contra Indocumentados

* Propone Iglesia Cristiana

Tapachula, Chiapas; 07 de Mayo del 2022.- «Grupos de indocumentados han agredido a las autoridades civiles y militares de México; hacen lo que quieren y crean zozobra en la población de Chiapas, además de no obedecer las leyes mexicanas», sostuvo José Rivas, ministro de la iglesia cristiana independiente «Amor Fraternal».

En entrevista para rotativo EL ORBE, aseguró que ante esta situación que ha generado los migrantes, las autoridades de los tres niveles de Gobierno «deberían aplicar mano dura, restablecer el orden y propiciar que vuelva la tranquilidad en la población».

Ciertamente, la mayoría de esos extranjeros tienen problemas en sus países de origen, y en esos lugares ellos pueden manifestarse contra el Gobierno como quieran, porque es su derecho, «pero en México no, porque es otro país, con sus propias leyes, las mismas que tienen que obedecer y sujetarse», señaló.

Los migrantes deberían dar gracias a que los mexicanos los están manteniendo, «pero resulta que, en lugar de agradecer, ellos están abusando de la candidez de la gente mexicana y se dedican a realizar cosas fuera de orden, a crear intranquilidad».

Comentó además que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), no debería apoyar a aquellas perronas que vienen a México a causar problemas, porque se ha visto que dentro de los grupos de migrantes se infiltran delincuentes.

Consideró que ningún migrante tiene derecho a llegar a México y hacer bloqueos de calles y de carreteras, de generar vandalismo, causar desorden y someter a golpes a los policías y civiles, porque al hacerlo pisotean la soberanía y violan de manera impune las leyes.

Desconocen los motivos por los que los migrantes no son investigados en torno a su historial delictivo, «porque ha estado entrando gente que se dedica a hacer cosas malas», indicó. EL ORBE / Nelson Bautista