Guatemala Detecta Marea Roja en Aguas del Pacífico

* Un Fallecido y Tres más Intoxicados.

Tapachula, Chiapas; 07 de mayo del 2022.- Aún cuando las autoridades federales mexicanas no han externado un informe sobre ello, las autoridades sanitarias del gobierno de Guatemala confirmaron en la tarde de este sábado que se ha emitido una alerta por la presencia del fenómeno «Marea Roja» en aguas del Océano Pacífico chapín.

También se confirmó la muerte de una persona -aún no identificada-, supuestamente a consecuencia de haber ingerido moluscos contaminados, así como la intoxicación paralítica de otros tres, entre ellos dos menores de edad.

Un informe del Ministerio Público y Asistencia Social (MSPAS) sobre ese tema advirtió a la población del inminente peligro al incluir en sus alimentos a los mejillones, ostras, conchas y almejas por la concentración de toxinas.

Según la dependencia, los tres intoxicados requirieron atención médica de emergencia y por ello fueron trasladados a un hospital del departamento de Escuintla.

Sin embargo, hasta el cierre de la edición se había reportado un total de once casos con síntomas gastrointestinales similares que serían evaluados en laboratorios.

El reporte oficial señala que las pruebas han dado positivo a una masiva proliferación de algas con toxinas que son dañinas para el consumo humano.

Ante esta eventualidad, las autoridades de ese país vecino ordenaron fortalecer la vigilancia sanitaria, sobre todo para reportar de inmediato los probables casos de intoxicación en la región del Pacífico.

Se calcula que la Costa del departamento de Escuintla, en Guatemala, se encuentra a unos 200 kilómetros de Chiapas si se utiliza la carretera, y a unos cien en línea recta por el litoral. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello