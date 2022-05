Pobreza Infantil de Migrantes Puede Provocar Delincuentes en Potencia

* Señala Frente Cívico.

Tapachula, Chiapas; 07 de mayo del 2022.- “Cada día aumenta la pobreza infantil en la frontera sur de Chiapas por la gran cantidad de población flotante que se tiene de Centroamérica. Vienen las personas adultas con niños y no saben hacer otra que pedir dinero”, dijo Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que el problema ha aumentado, «ya que vemos a los menores en las calles pidiendo dinero y en ocasiones son utilizados para llevar este recurso a las casas»

De acuerdo a su versión, “esto nos afecta culturalmente, porque la niñez chiapaneca está observando este tema y están reteniendo todo lo que ven en las calles y al rato lo van a querer hacer, porque es más fácil pedir dinero, que prepararse, que leer o buscar un arte pasa salir adelante”.

Otro factor importante es el sistema educativo que esta caída más peor y ahora con la pandemia, aunque de por si este sistema es negativo, abundo.

Puso como ejemplo que los organismos de derechos humanos vinieron a afectar en algunos aspectos, «porque los niños deben ser adiestrados para producir, para que el día de mañana salgan adelante, y no lo contrario».

Lamentó que «México sea un país dependiente, porque no seremos una sociedad preparada para producir y sacar adelante la frontera sur de México”.

Añadió que la pobreza infantil viene agravarse en la Frontera Sur, «porque de ahí salen personas que van a delinquir creando la inseguridad social, porque viven en esa situación, alejados de esa disciplina moral y de la preparación de conocimientos para sobrevivir. No les queda otra que robar, asaltar y delinquir, porque es lo único que saben hacer”. EL ORBE / Redacción