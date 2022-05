Denuncian Millonarios Fraudes en Solicitud de Pasaportes

* Cobran Hasta mil 500 Pesos por Cita.

Tapachula, Chiapas; 07 de Mayo del 2022.- La solicitud de pasaportes en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con sede al sur de la Ciudad, se ha incrementado hasta en un cien por ciento en los primeros cuatros meses del año, de parte de chiapanecos que se quieren ir del Estado y no regresar nunca más.

Sandra Fócil, encargada de la Oficina de Asesoría y Trámites para pasaportes y visas, dijo en entrevista para EL ORBE, que este año ha estado llenísima esas instalaciones, con infinidad de citas, «porque aquí no hay futuro y la gente tiene mucha necesidad».

Reconoció que se ha agudizado el problema porque la dependencia no concede muchas citas -menos de cien al día- y por las trabas administrativas que se han implementado, que orillan a la población a buscar alternativas de solución para obtener sus papeles y cae en manos de la corrupción.

Aunque no precisó quiénes, indicó que les están cobrando hasta mil 500 Pesos por darles una simple cita, y la población no sabe y lo tiene que pagar por necesidad.

Por eso, calculó que se ha incrementado alrededor de un cien por ciento los intermediarios para realizar esas actividades fuera de la ley, que comúnmente se le conoce como «coyotaje».

«Es un fraude tremendo lo que están haciendo. Les dicen que depositen, porque según esto es su ficha de pago para el pasaporte. Van y lo hacen a sus cuentas, y el dinero se esfuma», incluso que, en esos actos delictivos, se prestan varios negocios particulares cercanos a esa dependencia.

Aceptó que han encontrado a migrantes que buscan obtener una cita para tramitar su pasaporte, como si se trataran de mexicanos y presentando documentos «que ellos no deberían de tener», y hay personas tan inocentes que depositan grandes cantidades de dinero en tiendas de conveniencia y llegan con el ticket para su cita o pasaporte, sin saber que fue víctima de un fraude cínico e impune. EL ORBE / JC