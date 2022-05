Migrantes Desquiciaron la Costa de Chiapas con Bloqueo Carretero

Tapachula, Chiapas; 10 de mayo del 2022.- Un grupo de unos 200 migrantes que salieron en caravana desde Tapachula, iniciaron este martes un bloqueo total en los cuatro carriles a la altura del ejido Álvaro Obregón, para presionar al gobierno federal les otorguen visas por razones humanitarias.

Estos grupos de personas indocumentadas, se dividieron y causaron un gran caos vial al evitar que la misma población de Álvaro Obregón saliera de su comunidad, ya que cercaron con ramas y personas los accesos que conducen a la frontera sur y a la capital del estado.

Los extranjeros se sentaron sobre el asfalto y evitaron la circulación de cientos de vehículos del servicio público federal y particular.

Algunos choferes y propietarios de vehículos se bajaron de sus carros para pedirles que evitaran seguir cerrando, pero los migrantes insistían que debían llegar las autoridades a suplicarles y darles una solución, causando afectaciones económicas a las personas que ahí se encontraban varadas.

Su petición es que las autoridades federales puedan otorgarles los documentos que les permitan transitar de manera libre por territorio nacional.

Marcos «N, un migrante de Venezuela, indicó que mantendrían esa postura hasta que el personal de migración llegara y les entregaran sus papeles.

En ese tramo carretero algunos mexicanos que llevaban vehículos de carga pesada y del transporte público, exigieron a los migrantes que los dejaran pasar, sin embargo no les hicieron caso.

Algunas personas que se armaron de valor encararon a los migrantes, ya que estaban desesperados, porque algunos no podían avanzar a la ciudad de Tapachula, porque tuvieron que transbordar y eso tuvo un impacto económico en sus bolsillos.

En ambos carriles de la vía, varios grupos de chóferes también se organizaron e intentaron retirarlos, pero la mayoría de las personas tenía miedo en un inicio.

El grupo beta del Instituto Nacional de Migración (INM), llegó a ofrecer realizar el trámite administrativo y trasladarlos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero los migrantes rechazaron a los oficiales de esta institución.

La mayoría de los migrantes se resistía a subirse a los 5 camiones que los llevaron para ser trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mientras generaban un caos vial y enojo de la población mexicana que les insistía que se regresen a su país y que esas protestas lo realicen en sus naciones y no en México

Algunos mexicanos que encararon a los migrantes lograron desbloquear el cierre carretero y eso le quito fuerza a la caravana de migrantes que tuvo 8 horas de cierre vial en los cuatro carriles.

Al finalizar, los miembros de esta caravana de migrantes, logro entregarse a las autoridades y subirse a los 5 camiones que dispusieron para ser trasladados a la capital del estado donde les realizara un trámite migratorio. EL ORBE / REDACCION