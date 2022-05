Hay 22 Millones de Personas Confinadas en China por Rebrote de Covid

* Empresarios Prevén Escalada de Precios en Insumos y Combustibles.

Tapachula, Chiapas; 10 de mayo del 2022.- La guerra entre Ucrania y Rusia provocó que se detuvieran los embarques de banano desde Tapachula hacia esa región del mundo y con ello está dejando millones de pesos en pérdidas y la cancelación de contratos que ya estaban establecidos.

Mientras que, un nuevo rebrote del mortal virus del Covid-19 en China, provocó que el gobierno decidiera ordenar un confinamiento total a las primeras 22 millones de personas, con lo que se paralizaron las fábricas y eso ya trae consigo el incremento de los insumos en todo el mundo.

Rafael Rojo Galnares, empresario ex presidente de la Coparmex en el Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se detuvo la exportación del banano contemplada para una semana antes del conflicto y con ello se vinieron abajo las operaciones comerciales

Sin embargo precisó que otro de los grandes problemas es la falta de contenedores, el embotellamiento o la acumulación de barcos en lo que es la zona de Shanghai y Beijing, por la confinación masiva de personas por el coronavirus y el cierre de ambas ciudades y puertos.

Consideró que esto trae consigo otra vez un alto en la producción industrial de China, «que para todos es sabido que es la fábrica del mundo, y nos va a traer otra vez el problema, se va a agravar en cuanto al suministro de insumos de materias primas, de bienes terminados, y al crearse este embotellamiento de contenedores, vamos a volver a sufrir de un alza en costos del transporte».

Precisó, además, que la balanza comercial entre México y Ucrania, era favorable a los locales, «pero el principal problema es el costo de contenedores, qué pasó de estar hace 18 meses en mil 600 dólares de Asia, hacia Centroamérica o a México, hasta los 10 mil dólares».

Reconoció que todo eso va a complicar aún más la cuestión económica para territorio mexicano, y que «la inflación que venimos sufriendo actualmente no se va controlar. Hay un esfuerzo ahorita por parte del gobierno por tratar de minimizar el efecto, y el mismo secretario de Hacienda ya dijo que no es suficiente, que ellos no lo pueden controlar, están haciendo un paliativo, digamos que es cómo tomarse la aspirina o el mejoralito para las molestias».

Apuntó que quedan muchas opciones, como el seguir trabajando y ser más eficientes, «porque si bien nos suben los insumos y las materias primas, tratar de repercutirlo lo menos posible en los precios para no perder el volumen de ventas, porque de lo contrario no se absorbe parte de esa inflación y es más complicado el panorama en cuanto a los precios al público, con lo que se podrían caer las ventas por la falta de capacidad económica.

En el caso de los combustibles, indicó que la zona en dónde se encuentra Ucrania, es la de alta producción de gas y por ahí pasan oleoductos que abastecen a Europa.

«Esto va a traer consigo un incremento en los precios de los combustibles en general, y si repercute a México, ya sabemos qué subiendo los combustibles y las gasolinas, subirá todo, porque todos los productos que consumimos requieren de ello para trasladarse de un lado a otro», puntualizó. EL ORBE / JC