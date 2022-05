Colapsan Redes de Drenaje en el Fraccionamiento Vida Mejor

* Aguas Negras Causan Grave Contaminación.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo del 2022.- Habitantes del fraccionamiento «Vida Mejor», ubicado al sur de la ciudad, denunciaron que la red de drenajes colapsaron y han empezado a tener afectaciones en los diversos registros, además que las aguas negras causan olores fétidos y una grave contaminación.

Gladis Citalán Ojeda, en voz de un grupo de familias afectadas, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ya tiene varios días que se hizo el reporte ante las autoridades y no han tenido respuesta alguna.

“La verdad ya lleva una semana y han empezado a darse los problemas porque hay niños y adultos mayores y las enfermedades están al día”, señaló.

Asimismo, que ese problema ya perjudicó a otras comunidades, como al ejido Raymundo Enríquez, en donde los pobladores les han pedido que se arregle ese tema, porque les está perjudicando.

“Las aguas negras se está estancando todo el día en los andadores, y con el sol genera una fuerte pestilencia que ya no se soporta”, agregó.

Hasta ese lugar llego una cuadrilla del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP) para atender el problema, pero que no les dieron solución,

Carmen Arévalo López, otra de las afectadas, añadió que la red de drenaje se tapa de manera constante, pero la preocupación es que hay instituciones educativas cercanas y salen a realizar actividades deportivas “muchos de los menores han terminado enfermos, porque es un virus que está en el aire”.

Los habitantes, indicaron que se estarán organizando para exigir que de manera permanente el Coapatap llegue a revisar los registros de aguas negras y evitar que se tenga ese tipo de problemas. EL ORBE / REDACCION