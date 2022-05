Migrantes Amenazan con Salir en Otra Caravana Desde Tapachula

*Más de 2 mil Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 25 de mayo del 2022.- Se calcula que unos 2 mil migrantes podrían salir nuevamente caminando en caravana desde la localidad, en caso de que las autoridades federales no emitan los documentos para transitar de manera libre por territorio mexicano.

Este anuncio lo realizó Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, quien dio a conocer que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), está otorgando citas a los extranjeros hasta dentro de un mes y medio.

De acuerdo a punto de vista, la ciudad se ha convertido en un gran nudo humano debido a la llegada de miles de extranjeros todos los días.

Añadió que «Tapachula no es el patio trasero de Estados Unidos, y que eso los obliga a salir caminando, además de que las mujeres no son monedas de cambio de Cuba, Nicaragua, de Maduro y menos del presidente Joe Biden».

Según su anunció, van salir de la ciudad el próximo 6 de junio (dentro de 13 días) desde el parque Bicentenario, y en la que pudiera participar esos 2 mil migrantes.

Manifestó que desde este jueves empezarán a organizarse para salir en esa marcha hasta la frontera norte, «ya que se busca llegar al estado de Coahuila, Ciudad Acuña o Piedras negras».

En caravanas anteriores, al menos las de este año, los indocumentados caminan unos 15 kilómetros hasta llegar al ejido Álvaro Obregón, sabedores que las autoridades federales corren para atenderlos, les dan camiones de pasajeros gratuitos, atención médica y comida, mientras les expiden de inmediato «visas humanitarias» para que se queden a vivir en territorio nacional y gocen de todos los privilegios que les ofrece el gobierno federal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa