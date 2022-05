Migrantes Entregan al INM Mil Solicitudes de Visa en un Solo día

Piden Mejor Atención de la que Reciben los Mexicanos.

*Amenazan que si no se las Conceden Saldrán en Caravana.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2022.- De acuerdo a un activista que encabeza la organización de las caravanas de migrantes, este lunes entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) al menos mil solicitudes de «visas humanitarias» para que sean expedidas de inmediato a los indocumentados, porque advirtió que, de lo contrario, saldrán en caravana el próximo lunes 6 de Junio.

Para ello, cientos de extranjeros que huyen de las dictaduras en Centroamérica, se congregaron este lunes en el parque Bicentenario de la Ciudad, al que han tomado como oficina particular, para llenar las solicitudes. Ahí se aplazó al INM a entregar las tarjetas, si no quiere el Gobierno Federal que salgan en caminata.

Según su versión dio a conocer a los medios de comunicación, «las personas varadas en Tapachula están sufriendo una migración forzada y es culpa del imperio de Estados Unidos».

Remarco que necesitan «ver muestras claras del gobierno que brinde un documento que sea válido en todo el territorio nacional por un año».

Javier Evaristo, migrante de Venezuela, señaló que el tiempo de espera para las citas les genera muchos gastos económicos.»En este grupo hay un 90 por ciento de personas de Venezuela, quienes estamos preparados para salir, si es hoy o mañana».

Pidieron al Gobierno Federal que les agilice sus documentos para salir de Tapachula, porque coinciden que su objetivo no es quedarse en esta Ciudad.

Para fortuna de los que viven en Tapachula, los indocumentados no realizaron marchas ni bloqueos de calles y en carreteras; tampoco destrozaron oficinas ni agredieron a civiles, elementos de la Guardia Nacional o a inspectores del Ayuntamiento; no quemaron llantas ni palmeras, ni realizaron los desmanes impunes que ha tenido que soportar la sociedad, a falta de la aplicación de la ley. EL ORBE / La Redacción