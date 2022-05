Presenta IMSS Programa Entornos Laborales Seguros y Saludables

* A Empresarios Tapachultecos.

Durante la presentación del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) que realizó en Tapachula la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, empresarias y empresarios de la región celebraron esta nueva iniciativa.

A la presentación, que tuvo lugar en el aula de enseñanza de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, en Tapachula, acudieron propietarios y representantes de las empresas más destacadas de la zona del Soconusco, así como líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Costa de Chiapas (Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) Tapachula.

El evento fue encabezado por el Doctor Enrique Ureña Bogarín, titular del IMSS en Chiapas; Enrique Jiménez De la Mora, titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales; María Juliana Elvira Peña y Pérez, titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza; Rodrigo Núñez García, coordinador de Salud en el Trabajo, y el subdelegado de la zona Tapachula, Alberto Zamora Díaz.

El jefe de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Enrique Jiménez De la Mora, dijo que el programa ELSSA tiene como fundamento generar un nuevo acercamiento con las empresas por medio de asesoría de carácter no punitivo, proponiendo acciones para mejorar el entorno laboral, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, contribuir al desarrollo de estilos de vida más saludables, fomentado centros de trabajo libres de violencia y promoviendo actividades que permitan realizar el diagnósticos tempranos de enfermedades no transmisibles.

Recalcó que el IMSS en la postpandemia tiene como objetivo que las personas trabajadoras y sus familias puedan lograr estilos de vida y hábitos saludables, para evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y hacer de la prevención el instrumento prioritario de intervención para atender su salud.

Por su parte, Rodrigo Núñez García, coordinador de Salud en el Trabajo, explicó a las y los empresarios el proceso para ser parte del nuevo programa ELSSA.

Los invitó a ingresar a http://elssa.imss.gob.mx, si la empresa ya estaba registrada en nuevanormalidad.gob.mx, puede utilizar el usuario y contraseña que tenía. En caso de que la empresa sea nueva en la plataforma se debe generar un usuario y contraseña, registrar el nombre del responsable de la cuenta, teléfono y correo electrónico de contacto de la empresa.

Posteriormente, en el apartado “Registro de plantas” se darán los datos del o los centros de trabajo; después, en el segmento “Entornos Laborales Seguros y Saludables” el usuario examinará los 10 componentes, para después seleccionar uno de los cinco listados para detectar las características del entorno.

Núñez García comentó que después de elegir uno de los listados aparecerá en pantalla una Carta de Adhesión, al darle “Aceptar”, la empresa quedará adherida al programa y contará con acceso a ELSSA.

Con ELSSA, las empresas obtienen incentivos como: acceso a tablero de incapacidades, ahorro en consultorías, la oportunidad de participación en Congreso Internacional ELSSA, concursar por el premio anual de empresas ELSSA, la georreferenciación a servicios de apoyo y la consecuente disminución en la prima de riesgo al reducirse los accidentes y las enfermedades de trabajo.

Tras la presentación de este programa, Pascual Necochea Valdez, presidente de la Coparmex de la Costa de Chiapas, dijo que esto es una excelente herramienta para el sector productivo y para el Instituto, debido a que se fomentará de manera importante la cultura de prevención en los sitios de trabajo, con lo que se evitará también el uso excesivo de algunos servicios y del lado del patrón se disminuirá la prima de riesgo y las incapacidades.

“Da mucho gusto que el IMSS esté innovando y trabajando con modelos más actuales y focalizados en las necesidades del sector productivo, y eso es ELSSA, un paso importante para la nueva normalidad”, indicó el presidente de la Coparmex de la Costa de Chiapas.

En tanto, Hernán Betanzos Díaz, presidente de la Canaco Servytur Tapachula, señaló que la prevención es muy importante, por lo que compartirá el mensaje de ELSSA a sus agremiados para que sean parte del nuevo programa del IMSS. Boletín de Prensa