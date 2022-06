Incremento en el Precio de los Insumos Está Acabando con Producción de Maíz

*Afirman Campesinos de Suchiate.

Tapachula, Chiapas; 08 de Junio del 2022.- Lo que está acabando a los campesinos que se dedican a la producción de maíz o de cualquier otro grano, es el incremento desmedido de los insumos, como los fertilizantes y los Agroquímicos para combatir las plagas, lo que a varios los ha llevado a una crisis económica desesperante.

Sobre ese tema, el rotativo EL ORBE entrevistó a Elmer Leonel Cisneros López, del ejido Congregación Reforma, del municipio de Suchiate, quien aseguró que en el caso de la urea, su precio subió casi 400 por ciento, ya que anteriormente el bulto lo compraban en 300 pesos, pero que ahora ese mismo volumen cuesta mil 300 pesos.

Agregó que, por fortuna, el buen precio que les han pagado por tonelada (7 mil 800 pesos) se ha mantenido y eso les ha ayudado, pero que de todas formas resienten lo caro que están los insumos y eso hace que no haya una recuperación total de lo que gastan en cada cosecha.

Otro problema, comentó, es que cuando cosechan el maíz y como no lo pueden almacenar porque se pica o le entran gorgojos, lo tienen que vender al precio que esté fluctuando en ese momento, y a veces esos precios no les favorecen mucho.

Asimismo, que para paliar los altos precios de los insumos, como en el caso de los maiceros del municipio de Suchiate, se han visto en la necesidad de comprar la urea y otros productos procedentes de Guatemala, que son mucho más baratos, pero que de todas formas eso no garantiza ganancias en la producción. EL ORBE / Nelson Bautista