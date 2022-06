Comerciantes del Centro de Tapachula Aplauden se Haya ido la Caravana Migrante

*Llaman a Cerrar la Frontera Sur Para Evitar que Sigan Arribando.

Tapachula, Chiapas; 08 de Junio del 2022.- Empresarios y comerciantes aplaudieron la salida de miles de indocumentados en caravana en las últimas horas desde la localidad, ya que aseguran que desde que empezaron a llegar, atraídos por los ofrecimientos del gobierno federal, han protagonizado todo tipo de desmanes de manera impune.

Muchos de ellos entraron a territorio nacional tirando a patadas los portones de las instalaciones migratorias, agarrando a pedradas y puñetazos a la Guardia Nacional /GN), destrozando instalaciones y enfrentando a todo aquel que se le atravesó, incluidos civiles y trabajadores de los medios de comunicación.

A partir de entonces, muchos de ellos protagonizaron bloqueos de calles y carreteras, toma de edificios públicos y espacios públicos, motines, marchas, huelgas de hambre, auto-mutilaciones, quemas de llantas y otros objetos en las arterias viales, participado en cuatro de cada diez delitos cometidos en la región, así como en la prostitución clandestina, narcomenudeo, ataques sexuales, robo, asaltos, cobro de piso (extorsiones), entre muchos otros

Habibi Campuzano Alfaro, comerciante del centro de Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la salida de esos indocumentados es buena, «porque este día ya limpiaron lo que es el centro y los alrededores del palacio municipal, y aún cuando se ven algunos de ellos, ya o es tanto como hace algunos días».

Sin embargo, dejó en claro quela percepción popular es que los flujos migratorios no están regulados y que la frontera con Guatemala no esté vigilada.

La empresa que dirige está muy cerca del palacio municipal, en el centro de la localidad, y recordó que los comerciantes de ese punto han sufrido demasiado todos estos años por la impunidad de la que han gozado se tipo de extranjeros a la horas de violar la ley.

También aceptó que, de alguna manera, la desesperación en la que caen los migrantes es por la falta de atención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), provoca que se susciten ese tipo de enfrentamientos y manifestaciones de los indocumentados.

Ante ese panorama nada halagador para la entrada de México a Centro y Sudamérica, opinó que «deberían de llevar un control. Sé que es muy difícil pedirlo, pero creo que esas personas deberían de entender que debe de haber una regulación como tal de todos ellos».

Luego se refirió a que la frontera con Guatemala sigue abierta para todo, y en ello aprovechó para dejar en claro que en Chiapas están de acuerdo de la llegada de extranjeros, como lo es el turismo, pero en orden y control.

Asimismo, que «los comerciantes establecidos pagamos impuestos, y ellos no. Ya no hay el flujo vial de los automóviles en toda la parte del mercado». EL ORBE / JC