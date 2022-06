Distribuidores en Chiapas Aseguran que Precio del Huevo Sigue Estable

*Por las Nubes el Casillero, Casi a 80 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 08 de Junio del 2022.- Ante el descontento de las amas de casa por la inflación histórica que está sufriendo México y con ello una avalancha de aumentos en los precios de la canasta básica, distribuidores de huevo al mayoreo y menudeo en Chiapas, aseguró al rotativo EL ORBE que los precios se mantienen estables, pero desde hace un mes.

Ricardo Jesús López, en su calidad de comercializador al mayoreo, dijo en entrevista que no hay desabasto y por lo contrario, hay suficiente producto, «pero no siempre puede estar al mismo precio».

Explicó que, de un mes s para acá no ha habido alza en ese alimento y que se mantienen las mismas tarifas, «por lo mismo de que la gente piensa que, cuando el producto está caro, hay desabasto, o viceversa».

En el caso del huevo que se distribuye en Chiapas, reveló que llega del estado de Puebla y que, en el caso de ellos, reciben dos cargamentos de 900 cajas cada uno a la semana, aunque hay otros distribuidores.

Detalló que puede haber una confusión porque el huevo se clasifica en tamaños, es decir, cuando es más grande, también su precio es alto, y cuando es pequeño, su valor es menor.

Así, un ama de casa cree que está comprando en determinada tienda un casillero barato, cuando en realidad es más chico que el que se ofrece más caro, «pero a la hora de cocinarlos es la diferencia, porque el rendimiento familiar es mucho mayor uno que el otro.

Para tener un parámetro, informó que el casillero de huevo grande cuesta 60 pesos desde hace un mes, y que de ahí hay más baratos, pero también más chicos.

Hizo un llamado a la población para no caer en ventas de pánico por rumores, porque lo único que hacen es causar desabasto y que aumenten los precios por la ley de la oferta y la demanda.

Además, como todo producto en venta en a que hay disponibles diferentes marcas, busquen el de mejor calidad y al alcance de las posibilidades económicas para cada familia. EL ORBE / JC