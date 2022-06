Padres de Familia de la Preparatoria No. 2 Insisten en Regresar a Clases Presenciales

*Rechazan al Nuevo Director del Plantel.

Tapachula, Chiapas; 09 de Junio del 2022.- Padres de familia, docentes y alumnos de la Escuela Preparatoria No. 2 “Eduardo J. Albores”, de esta ciudad, reiteraron su petición a las autoridades de Educación en Chiapas, al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que intervengan para que termine el conflicto que hay en esa institución y que se dé el regreso a clases presenciales.

Lo anterior fue manifestado en rueda de prensa por padres de familia de esa institución educativa, quienes repudiaron la imposición desde la misma Secretaría de Educación como nuevo director a Miguel Ángel Montelongo.

Encabezados por Bertha Pérez Gutiérrez, pidieron que el grupo de docentes que aún no acude a dar clases presenciales, ya regresen, porque su ausencia está perjudicando a más de mil alumnos, entre ellos los que ya terminan su ciclo y requieren su documentación para continuar sus estudios en las universidades.

Se explicó que actualmente, de 40 maestros que conforman la plantilla, solo 20 llegan a las aulas y el resto no acude, pero sí está cobrando, tal como lo confirmó el profesor Rafael Gordillo.

Manifestaron una vez más que la escuela no está secuestrada por ellos, está libre y la prueba es que llegan los alumnos a recibir clases presenciales que imparten 20 docentes en horario de 07:00 hasta las 14:00 horas.

Eso sí, aclararon que no permitirán el ingreso de los directivos y del supuesto director, Miguel Ángel Montelongo Orella, hasta que las autoridades resuelvan la problemática.

Finalmente, aceptaron que hay preocupación porque los alumnos de los últimos semestres que presentarán exámenes en las universidades, tienen dudas de que les entreguen sus documentos oficiales de la SEP, derivado de este conflicto. EL ORBE / Nelson Bautista