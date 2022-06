Las Caravanas ya no se Organizan en Centroamérica, Sino en Tapachula

* Señala la Iglesia Católica.

Tapachula, Chiapas; 09 de Junio del 2022.- «Las caravanas son una forma de reflejar que las personas ya no soportan el modo de que ellos están pasando su tránsito por México al ver que el Gobierno no les agiliza sus trámites migratorios», indicó el responsable de la Movilidad Humana de la Diócesis en la región Soconusco, César Augusto Cañaveral Pérez.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que para la Iglesia Católica el tema del fenómeno migratorio es más complejo, «porque este tipo de caravanas ya no se organizan en Centroamérica, sino en Tapachula».

Dejó en claro que «no es justo cargarle toda la mano a Tapachula, que no tiene la fuerza para hacerle frente al tema migratorio, ya que es un tema más federal en el que debe exigirse al gobierno que dé buenos resultados».

Además, las autoridades no tienen claridad en las políticas migratorias, por lo que este grupo de personas en tránsito requieren de la atención, «pero de manera lamentable no se cuenta con oficinas diplomáticas que se sumen a las demandas de todos ellos».

Por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal para que se agilice la tramitación de los documentos y que ese proceso sea mucho más práctico. EL ORBE / La Redacción