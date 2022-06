GN Impide que Miembros de la Caravana Migrante Aborden el Transporte Púbico

*Realizan Operativo a en la Carretera Costera.

Tapachula, Chiapas; 09 de Junio del 2022.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) pusieron en marcha este día un operativo a lo largo de la Costa de Chiapas para verificar que no viajen de manera ilegal en el transporte público, migrantes que participaban en la caravana que partió el lunes de Tapachula, o de manera independiente.

En las acciones, los uniformados exhortaron a los conductores a que no infrinjan la ley migratoria y que también extremaran las precauciones por la caminata que realizan los extranjeros por la carretera.

Además, con el uso de camionetas y camiones, esas fuerzas mexicanas siguieron este jueves a los migrantes por todo su recorrido, sin que se presentara ningún aseguramiento.

Además, de manera aleatoria realizaron revisiones vehiculares, debido a que cientos de migrantes empezaron a utilizar el transporte para avanzar lo más pronto posible para salir de Chiapas, con o sin documentos migratorios.

Un oficial de este contingente pidió a las personas con estancia irregular en México a que descendieran y que podían continuar aquellos que llevaran la Forma Migratoria Múltiple por 30 días, que el Gobierno Federal les está extendiendo en las últimas horas.

De momento no se ha notado a unidades del Instituto Nacional de Migración (INM), que acompañe a los elementos de la Guardia Nacional en esas acciones. EL ORBE / La Redacción