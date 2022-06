Se Duplican Daños en Vehículos por Malas Condiciones de las Calles

Aquí en Tapachula y la Región.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio del 2022.- Los daños en los vehículos, especialmente de la suspensión, son ahora mucho más frecuentes, pues los conductores no pueden ver los baches y hoyancos por las torrenciales lluvias y caen irremediablemente en ellos causando daño de los carros.

De esa manera lo manifestó Jesiel Rodas Victorio, gerente de una sucursal de servicio en esta Ciudad, quien aseguró que debido a eso, en estos tiempos es cuando más acuden los propietarios a los talleres de mantenimiento, quienes llevan sus vehículos a componer por distintas fallas, resaltando la afectación de suspensiones.

En entrevista para EL ORBE, recalcó que hay calles que de por sí están llenas de baches o de hoyancos, pero que con la lluvia no se ven las partes dañadas.

A eso, dijo, se le suma la falta de cuidado de los conductores, todo eso concluye con las afectaciones de los vehículos en esta temporada de lluvias, cuyos daños, calculó, se duplican.

Los princípiales problemas son en las llantas, muelles, amortiguadores, barras de torsión, en las estabilizadoras y en bujes, elementos básicos para conciliar el confort y la estabilidad en la conducción de un vehículo y al mismo tiempo, proteger al bastidor y a las piezas de éste para que no transmitan los golpes de terrenos accidentados.

Los vehículos cuentan con un manual de servicio y el propietario debe cumplir con esas instrucciones a fin de tener siempre en buen estado su unidad, según su opinión, sobre todo si sale a carretera, bien sea por cuestiones de trabajo o de vacaciones. EL ORBE / Nelson Bautista