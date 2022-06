Reportan Positivas 2 de Cada 10 Pruebas de Covid en Tapachula

* Confirma Laboratorio de la UNACH.

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2022.- Luego de michas semanas sin que se registraran casos de Covid-19 en la localidad, la quinta oleada de la pandemia ha llegado a la frontera sur de Chiapas, al grado que en tan solo unos días, el 20 por ciento de las pruebas están resultando positivas.

Luis Miguel Canseco Ávila, director de la Facultad de Ciencias Químicas y jefe del Laboratorio de Diagnóstico y Biomedicina Molecular de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE ya hay casos confirmados otra vez, detectados en las últimas dos semanas con inercia a la alza.

Reveló que dos de cada 10 personas que llegan a realizarse la prueba, sobre todo aquellos que iban a viajar y necesitaban el certificado, están dando positivo.

La gran mayoría de los que ahora ya están contagiados de ese mortal virus, son oriundos de Tapachula o viven en la región, es decir, que conviven todos los días con la población local.

Informó que las personas que han salido positivas a esa enfermedad, han sido ya sea por la prueba de antígeno o por la de PCR. Entre ellos ya hay un niño.

Por ello hizo un llamado a la población en general a seguirse cuidando, «porque cada vez se va teniendo menos restricciones para el uso de cubrebocas, para las áreas abiertas, tiendas sin filtros en las plazas, en los cines, eso hace que la variante siga por allí».

Dejó en claro que esas cifras solo son de las pruebas que ellos hacen, «pero hay muchos casos que se quedan en casa y otros que los hacen en algún laboratorio, en una institución, o simplemente no se la hacen».

Asimismo, que «ya hay muchos lugares y comercios que tienen trabajadores con tos o gripa o con alguna sintomatología y están laborando. Por ejemplo, en plazas, en donde nos ha tocado ver gente así, que no sabemos si se hicieron una prueba o no. Entonces todas las restricciones se han venido disminuyendo, eso también hace que la sepa o que los casos empiecen a ser un rebrote».

Advirtió que se trata de un virus RNA, qué es fácil de mutar, «y eso ha hecho que haya una primera ola, segunda, tercera y cuarta, porque precisamente esas sepas empiezan a circular y a cambiar».

Recalcó que no le han dado seguimiento a lo que resultaron positivo, «porque eso le corresponde a la Secretaría de Salud. Nosotros lo reportamos y ellos tienen que hacerlo. Cuando esos pacientes llegaron con nosotros ya presentaban cuadros de gripa, tos, en algunos casos fiebre, dolor muscular, pero no sabemos si se complicaron o tuvieron que llegar a algún hospital».

Lamentó que ha percibido gente con esos síntomas en las calles y sin protección, «que puede ser una influenza, puede ser Covid, pero al final ya la gente también tiene ese descuido y eso hace un riesgo mayor para toda la población de que se puede incrementar, sobre todo ahora que ya vienen las vacaciones. Estamos hablando de otra vez la presencia de un riesgo bastante grande»

El peor escenario, según su teoría, es que se trate de una nueva variante, con desenlaces diferentes, que pueda evadir el sistema inmunológico y otra vez podría haber un repunte. EL ORBE / JC