Por Altos Precios se Desploma 50% la Venta de Pollo en Mercados de Tapachula

* Se Vende Hasta en 190 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2022.- Comerciantes del tianguis “Guadalupe” d esta ciudad señalan que están sufriendo porque los tienen hacinados en unas instalaciones inapropiadas, debido a que todavía no les entregan el nuevo edificio, pero también por las bajas ventas, lo que ha propiciado cuantiosas pérdidas económicas.

De esa manera lo denunció al rotativo EL ORBE, Consuelo Margarita Ramírez Moreno, vendedora de pollo, quien aseguró que la situación que sr vive en ese centro de abasto es alarmante.

Explicó que tienen como techo una simple galera que no los protege de la lluvia y que ese problema les afecta muchísimo ya que los consumidores dejan de llegar en cuanto ven que va a llover.

En su caso, dio a conocer que sus ventas se desplomaron en los últimos días entre un 50 y un 80 por ciento, provocado también porque el precio de ese producto se incrementó drásticamente, ya que ahora la pieza cuesta al público de 170 a 190 pesos, y así ya no lo quieren comprar y buscan algo más barato.

El aumento en los precios, según su justificación, es porque escasez en el norte del país y entonces los granjeros están enviando a ese lugar la mayor parte de su producción y provoca reacciones por la ley de la oferta y la demanda. EL ORBE / Nelson Bautista