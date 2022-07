Migrantes Delinquen y Hacen lo que Quieren sin ser Detenidos: Empresarios

* Autoridades Federales los Solapan.

Tapachula, Chiapas; 05 de Julio del 2022.- «Los migrantes van a seguir llegando a México, y miles, ya que en sus respectivos países no cuentan con las condiciones de vida favorables, como son el empleo, alimentación y principalmente el aspecto de seguridad, ya que si no es el gobierno, son las bandas de criminales los que despliegan una feroz persecución sobre todas las familias».

Así lo manifestó en entrevista para rotativo EL ORBE, Abel Campuzano Sánchez, empresario de la localidad, quien consideró que mientras los Gobiernos de los respectivos países de los migrantes no cambien sus políticas y estrategias, el éxodo va a continuar y Tapachula seguirá siendo el eje receptor de toda esa gente.

La mayoría de los migrantes tienen familiares ya establecidos en Estados Unidos, y son éstos quienes no solo los animan a cruzar la frontera, señaló, sino los fortalecen económicamente con sus envíos para que hagan el trayecto y paguen lo que tengan que solventar, con tal de cruzar y llegar al “sueño americano” y olvidarse de sus penas y sufrimientos que padecen en sus respectivas naciones.

Reflexionó que el problema es que «hay gente desvergonzada que se aprovecha de la situación o de las necesidades de los migrantes, y los meten al círculo vergonzoso, inhumano y aberrante como lo es el tráfico de personas, como si éstas fueran galletas, un vino, licor o cualquier otra mercancía, que lo negocian con quien sea».

Añadió que en ese negocio del tráfico de personas le entran todos, desde el que los recibe en el río, los cambiadores de moneda, taxistas y hasta uniformados, «porque es un negocio y por eso va a seguir, y las caravanas van a continuar, aunque sea un panorama triste».

Por otro lado, recalcó que en la frontera sur de Chiapas los indocumentados entran como “Juan por su casa”, y que en territorio mexicano «hay una política que todo se les permite, entonces los migrantes pueden hacer sus necesidades fisiológicas en las banquetas o en cualquier parte, y no pasa nada; desnudarse, faltarle el respeto a cualquiera, incluso a una dama, provocar una riña, hasta delinquir, y no pasa nada».

Es muy lamentable, indicó, que a los mexicanos que viven en esta región de Chiapas, se les esté obligando a vivir en un Estado de desorden. EL ORBE / Nelson Bautista