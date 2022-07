Ingresan a Chiapas de Manera Ilegal Hasta 7 Mil Migrantes Todos los Días

* Afirma el COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 06 de julio del 2022.- «La migración es un problema que si no se puede prohibir, por lo menos debe controlarse. Cada nación establece sus propias disposiciones, pero resulta que aquí en la frontera sur de México, la línea es totalmente abierta con casi 700 kilómetros, con muchísimos pasos informales que ocupan los migrantes, quienes buscan llegar al sueño americano”.

De esa forma se expresó, Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), de Tapachula, quien aseguró que antes cruzaban la frontera con Guatemala unas 200 a 300 personas al día, y lógicamente no representaban muchos problemas, «pero ahora se dejan venir unas 5 a 7 mil personas de golpe y eso causa muchos problemas a las autoridades y a la población misma».

En entrevista con el rotativo EL ORBE, explicó que esos grandes grupos no solo ocupan la atención de las autoridades migratorias, sino que también a las que manejan el aspecto salud, porque éstas no pueden establecer un cerco sanitario con tanto migrantes encima.

«Sobre todo ahora que hay rebrotes del contagio del coronavirus, la mortandad de infantes por hepatitis, o incluso esa enfermedad que se deriva de los monos y que de todas formas causan temor entre la población, por lo que no se debe bajar la guardia en ninguna forma», apuntó.

Por otro lado, comentó que dentro de los grupos de indocumentados que llegan a Tapachula, la mayoría de la gente sale de su país porque no tienen fuentes de empleo, porque no hay seguridad, y en otros casos, porque la autoridad de sus respectivos países despliegan una persecución sobre sus connacionales.

Sin embargo, comentó que dentro de esos grupos también llegan delincuentes, gente dedicada a delinquir e incluso, criminales pertenecientes a bandas como los maras de El Salvador, y son éstos los que al llegar a Tapachula se dedican a crear todo tipo de problemas y despedazan la paz y la tranquilidad de la población.

En ese sentido, dijo que es necesario que las autoridades, debidamente coordinados, coadyuven en esta situación para que de manera conjunta se puedan cuando menos controlar esta situación de los migrantes. EL ORBE / Nelson Bautista