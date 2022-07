Inhumano Trato de la Secretaría del «Bienestar» a los Abuelitos por el Cobro de Pensiones

* Pasan Horas Haciendo Fila, Bajo los Intensos Rayos del Sol o la Lluvia.

Tapachula, Chiapas; 06 de julio del 2022.- Cientos de personas de la tercera edad, mucho de ellos con capacidades diferentes, fueron obligados este miércoles por la Secretaría del «Bienestar» del gobierno federal a realizar largas filas bajo los ardientes rayos del sol en el cajero ubicado a un costado de las instalaciones militares, al oriente de la ciudad, para que fueran a recoger de manera presencial un apoyo económico.

Saúl Pérez Hernández, beneficiario de ese programa y oriundo del ejido Independencia de la zona alta de este municipio, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que él acudió este martes a ese mismo punto y se formó como todos, pero al llegar las 03:30 de la tarde los «servidores de la nación» vieron la hora y les dijeron que hasta ahí iban a atender y se fueron, y que por ello tuvo que regresar este miércoles.

Reconoció que ha sido un trámite muy engorroso «que causa gastos. Nosotros venimos con mi señora qué está malita también y entonces hay que tener carro. Invertimos 300 pesos de gasolina para que no nos recibieran y nos obligaran a venir otra vez hoy».

Señaló que tampoco le quisieron respetar el lugar que tenía el martes, cuando ya le faltaba muy poco para pasar, «porque los empleados llegando el horario, cierran y nos dicen que mejor regresemos mañana».

Según su opinión, es un trámite molesto para todos y que estaba mejor cuando pagaban en los ejidos o en las comunidades de origen, sin exponer a las personas de la tercera edad, como en su caso, que tiene que viajar hora y media para poder llegar hasta Tapachula.

Indicó que «hay gente de más edad que le cuesta cruzar la calle y ahí está el carrerío, de norte a sur y de sur a norte, se dificulta porque de aquel lado queda uno y hay que cruzar la calle varias veces, ir a conseguir las copias y todo eso, siempre está más complicado».

También señaló que muchos de ellos, a pesar de su edad y de las condiciones físicas en las que están, tienen que trabajar y en esta ocasión perdieron su salario del día en vano, «no basta que el costo de la vida ha subido mucha inflación, y todavía perder dos días o hasta 3 podríamos decir, en el caso de algunas que no logren cobrar hoy».

En su caso tuvo que llegar a las 07:00 de la mañana y por la tarde aún no pasaba, sin desayunar, sin agua, dónde resguardarse y mucho menos comida, cuando apenas el cobro anterior se hizo en las comunidades.

En tanto que, Juan Ramón Pinto Moreno, otros de los beneficiarios, pero de la zona baja del municipio, señaló que el martes estuvieron de las 09:00 a las 4 de la tarde, hicieron fila, pero que no los atendieron, con la justificación de que «se fue el sistema».

Por eso decidió que este día llegaría aún más temprano, a las 06:00 de la mañana y hora y media de camino de terracería, aunque hasta la tarde no lograba pasar.

Hizo un llamado al gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, «qué haya más respeto para nosotros que somos de la tercera edad, porque aquí estamos y no hemos ni desayunado. Es inhumano el trato y por eso pedimos otras medidas mejores. EL ORBE / JC