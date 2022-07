Tapachula es un Caos con la Llegada sin Control de Migrantes: Frente Cívico

* En las Caravanas Vienen Infiltrados Delincuentes.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2022.- «En Tapachula y en otras partes del país no hay infraestructura ni capacidad para recibir a los miles de migrantes que han estado llegando a esta ciudad, y eso ha causado un desorden, un caos, porque estas personas procedentes de Centroamérica, Sudamérica, El Caribe, Europa, África y ahora hasta asiáticos, están en un clima de incertidumbre».

Así lo manifestó en entrevista para Periódico EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Popular del Soconusco, quien consideró que el Gobierno Federal debe atender este asunto con seriedad, «porque si no hay infraestructura, condiciones, ni capacidad para recibirlos, pues sencillamente que no se comprometan».

De acuerdo a las condiciones, sobre todo las económicas, dijo, debería de haber un límite para recibir migrantes, entregarles sus oficios de salida para aquellos que reúnen los requisitos y seguir su camino hacia los Estados Unidos, si es posible el mismo día, y los que no, que lo repatríen, también de inmediato.

A consecuencia de este desorden, recalcó, «al llegar esta gente a Tapachula y no tener dónde pernoctar, se la pasan en el centro, en los mercados o en los parques, y hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, provocando un vil cochinero y una mala imagen de la ciudad ante el turismo».

Además, que dentro de esa gente que llega a territorio mexicano de manera ilegal, también llegan delincuentes, y son estos los que se dedican a asaltar en calles y colonias. Lo que es peor, en esos mismos éxodos hay criminales dedicados a amenazar vía telefónica a la iniciativa privada, exigiéndoles «cobro de piso» a manera de extorsión.

Puntualizó que eso es preocupante, no solo para la población local, sino para toda la región, ya que muchos de estos delincuentes luego de cometer sus fechorías en esta Ciudad, se les hace fácil ir a otros lugares cercanos a seguir delinquiendo. EL ORBE / Nelson Bautista