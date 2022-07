AMLO y REC Inauguran Sucursales del “Banco del Bienestar” en Bochil e Ixtapa

* EL GOBERNADOR DESTACÓ EL RESPALDO QUE EL PRESIDENTE BRINDA AL ESTADO, DONDE SE ESTÁ LOGRANDO BANCARIZAR LAS ZONAS MÁS APARTADAS.

Al iniciar su gira por Chiapas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, inauguraron las sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de Bochil e Ixtapa, que forman parte de las 14 que se pondrán en operación este fin de semana en el Estado, con la finalidad de acercar los beneficios del sistema financiero a las y los beneficiarios de los distintos programas sociales.

Al dar la bienvenida, Escandón Cadenas destacó el respaldo que el mandatario federal ha dado a Chiapas, desde el inicio de su administración, y manifestó su beneplácito por el avance que se está logrando mediante este tipo de iniciativas, para bancarizar las zonas más apartadas y con mayor pobreza en el Estado, y donde la población tendrá mayores posibilidades para obtener el beneficio del ahorro y de crédito para trabajar.

“Con estos bancos sociales y éticos se está consolidando la Cuarta Transformación del país, gracias a que tenemos un presidente visionario, humano, y que trabaja con transparencia para ayudar a toda la gente; son espacios que ayudarán a que fluyan más productos financieros, pues de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria, Chiapas es el estado que menos bancarizado está”, afirmó el Gobernador al mencionar que se espera que, en este año, se logre la universalidad con respecto a la pensión para personas con discapacidad permanente.

Luego de destacar la belleza y riqueza natural de Chiapas, el presidente López Obrador señaló que se responde al llamado de atender a todas y todos, pero, principalmente, a quienes más lo necesitan, al tiempo de resaltar que en Chiapas se beneficia a un millón 744 mil personas con los programas para el Bienestar, siendo una de las tres entidades donde más se destinan estos apoyos sociales de la Federación.

“Parte de ese plan es la construcción de estas sucursales bancarias para que lo que por derecho les corresponde, lo reciban en el banco; que no necesiten intermediarios. Una vez que se censa, se entrega la tarjeta y se le explica cómo venir cada dos meses a sacar su dinero, o tener su cuenta ahí, aunque ya sea veterano, este puede venir con su tarjeta, sino alguien de la familia que lo acompañe”, expresó.

Apuntó que estas sucursales eran necesarias porque en muchos lugares no hay bancos comerciales, y podrían tardar en cobrar, por ello, estarán ubicadas no solo en las cabeceras municipales, algunos municipios también tendrán en comunidades. “En total serán cerca de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en el país, todas construidas por ingenieros militares, y yo espero que para mediados del año próximo ya estén terminadas”.

En ese marco, López Obrador también anunció que, próximamente, se apoyará a un total de 200 mil productoras y productores chiapanecos con la entrega de fertilizantes, con el fin de seguir fortaleciendo la producción agrícola de la entidad.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, destacó que, en esta ocasión se ponen en operación 14 nuevas sucursales en diferentes municipios de Chiapas, aunado a otras que se inauguran de manera simultánea en otros estados del país, y explicó que, a la fecha, ya son más de mil sucursales del Banco del Bienestar en funcionamiento, mismas que prestan servicios financieros de manera gratuita a la población en el país, entre ellos los pagos pertenecientes a programas a los diferentes sectores sociales.

Destacó que el Banco del Bienestar, creado por el presidente López Obrador, que promueve la bancarización y facilita los servicios financieros en las zonas más apartadas del país, fue reconocida por la calificadora Fitch Ratings, al otorgar la máxima calificación de AAA, lo que significa que las inversiones en dicha institución son seguras. “Esto demuestra que somos una institución bancaria sólida y altamente confiable. Somos el banco de las mexicanas y los mexicanos”.

Finalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, manifestó que la entrega de esta sucursal, la cual formará parte de las 210 que estarán en Chiapas, es el resultado de la suma de voluntades entre ingenieros militares, trabajadores civiles de la construcción y el personal de diversas dependencias, a quienes reconoció su labor de hacer posible que con cada sucursal terminada se amplíe la cobertura territorial de esta institución y se acerquen los servicios financieros a la población. "Refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando por México y en la cimentación de más recintos bancarias, conforme a lo programado", apuntó.