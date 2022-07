Van Tres Aumentos de Precios a la Canasta Básica e Insumos en lo que va del 2022

* Familias Tienen Menor Poder Adquisitivo.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2022.- La inflación en México ha superado este año todos los fracasos financieros de ese tipo que se habían dado en la historia del país. Tan solo en el primer semestre del año se han dado tres aumentos a la canasta básica, insumos y servicios que se teme podrían llevar al precipicio económico a la nación.

Lilia Martínez Antonio, empresaria de la panadería Galipán, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que esa situación no solamente perjudica a las panaderías, sino al comercio en general, «ya que la materia prima aumentó bastante, fueron tres incrementos que hemos tenido seguidos”.

En el caso específico, informó que en cada bulto de harina ya hay un aumento global de alrededor de 200 Pesos, pero que esa misma situación se está dando en las grasas, manteca blanca, pastas y todo en general. «Por ejemplo, un insumo que nos costaba 700 pesos a principios del año, ahora lo tenemos que pagar en mil 150, mientras que el aceite que utilizamos ha pasado estos seis meses de 600 a casi mil Pesos».

Esa alarmante crisis económica está obligando a los sectores productivos que pretenden continuar, a poner en marcha estrategias de sobrevivencia, como la de recortes de personal, cuidar que no haya desperdicios de materiales e insumos, reducir gastos y disminuir la producción.

«Tenemos que reducir todo y tener más cuidado en todos los ámbitos, porque ya no estamos como para perder y tampoco podemos subir más los precios al público, porque se corren a los clientes», recalcó.

Asimismo, la población está consciente de que todo está subiendo, «pero las familias tienen que dividir sus gastos, más ahora que estamos en esta temporada difícil con la salida de escuelas, y los que van a iniciar con las inscripciones. La gente tiene que estirar su dinero para comida, educación, gastos, pasajes, todo».

Ante ese panorama desolador, hizo un llamado a la población en general a consumir lo nuestro, como una última alternativa para salvar la economía de Chiapas, porque si el poco dinero que circula se va en las tiendas comerciales, afectaría los productores y trabajadores locales.

«Es una cadenita y hay que estar conscientes en ello. Consumir nuestros productos chiapanecos provoca que aquí mismo circule el dinero y podamos sobrevivir como pueblo. En realidad es la única forma en la que podemos salir adelante», puntualizó. EL ORBE / JC