70% de Pruebas Covid en Tapachula Dan Positivo: Biomedicina Molecular

* Llaman a Extremar las Medidas Preventivas.

Tapachula, Chiapas; 18 de julio del 2022.- El Laboratorio de Diagnóstico y Biomedicina Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas informó éste día al rotativo EL ORBE que, en la actualidad, siete de cada diez pruebas para detectar la presencia del Covid-19, están dando positivo.

Luis Miguel Canseco Ávila, director de esa facultad y jefe del laboratorio, dijo en entrevista que, tal y como lo habían advertido hace un mes cundo ya se preveía la inminente llegada de una quinta ola de contagios, el relajamiento en los cuidados preventivos por parte de la sociedad, ya están dando cifras muy preocupantes.

Reconoció que todos los que resultan infectados se quedan en casa para guardar la contingencia y prefieren seguir trabajando de manera particular o en sus fuentes de empleo, a pesar de que eso pone en peligro al resto de la población y a ellos mismos.

Por eso, apuntó, en estos días se ha visto a personas con los síntomas visibles de estar contagiadas de la pandemia, pero que siguen laborando, también porque se cree que ya no se están otorgando incapacidades y temen perder sus empleos.

«Andan laborando enfermos y sin saber si tienen Covid. En muchas ocasiones ya lo confirmaron, pero siguen en sus trabajos. Las empresas no los están mandando sus casas, pero tampoco ya no usan el cubrebocas y disminuyeron las medidas sanitarias. Puedes ver las plazas a un cien por ciento de su capacidad y eso pues ha permitido que la infección vuelva aumentar con nuevas cepas del virus», abundó.

Aún cuando todavía no se ha podido precisar en los laboratorios, opinó que es una nueva cepa la que está circulando en Chiapas, similar al Omicrón.

Entre los síntomas actuales, informó que está la gripe, escurrimiento nasal, dolor de garganta, escalofríos, fiebre, a veces diarrea y en algunos casos también la pérdida de olfato, «cuyos síntomas se podrían confundir con dengue o inclusive con salmonela».

Por eso exhortó a la población en general a extremar las precauciones y a realizarse las pruebas de laboratorio, para recibir atención médica oportuna, entrar en contingencia y frenar los contagios. EL ORBE / JC