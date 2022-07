Trabajadores de Telmex se Declaran en Huelga a Nivel Nacional

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio del 2022.- Miles de agremiados al Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana (STTRM) se declararon este jueves en huelga en todos los rincones del país y con ello se ponen en riesgo las telecomunicaciones en territorio nacional para las próximas horas.

En el caso de Tapachula, los manifestantes colocaron las banderas rojas y negras en las oficinas centrales (2ª. Poniente entre Central y 2ª. Norte) además en las torres repetidoras y otras instalaciones, mientras que los trabajadores comenzaron con las guardias.

El representante de la Sección 77 de ese sindicato en la región Soconusco, Abel Reséndiz Ramírez, señalo en entrevista para rotativo EL ORBE, que estas acciones son en reclamo a la empresa por no haber cumplido con lo estipulado con el Contrato Colectivo de Trabajo ni haber atendido las mesas de trabajo durante años.

La organización sindical mantiene su postura de resolver esta situación a través del diálogo para no perjudicar a millones de usuarios en el país, «pero la empresa Teléfonos de México (Telmex) continúa mostrando renuencia de atender las demandas de los trabajadores, complicando la relación obrero-patronal”, sostuvo.

Esa empresa se privatizó en 1990, y desde entonces creció hasta convertirse en una de las mejores empresas a nivel mundial.

Sin embargo, después de llegar a la cúspide, empezó a sacar los servicios más rentables de la empresa, dejando sólo ciertos sectores, con el argumento que ya no le alcanza para cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre las modificaciones que se están imponiendo en la empresa, según su versión, es desaparecer las jubilaciones para el personal de nuevas contrataciones; además de que están utilizando outsourcing de manera impune, a pesar de que lo prohíbe la ley, para evitar que los empleados gocen de los beneficios que marca la ley, es decir, subrogar mano de obra barata, aunque la calidad esté de por medio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

NOTA: Expertos en la materia comentaron que el teléfono fijo tiende a desaparecer, de ahí los recortes de personal y todo lo que con esto conlleva.